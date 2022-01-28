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Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией
Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией
Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере продвижения по интеграционному... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:06
2022-01-28T10:06
2022-01-28T13:01
экономика
италия
белоруссия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере продвижения по интеграционному треку, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Уровень интеграции пока недостаточен. Это все понимают и все об этом говорят – и президент нашей страны об этом говорил, и Александр Григорьевич Лукашенко об этом говорил. В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы перспективы появления единой валюты Союзного государства.При этом Медведев подчеркнул, что "здесь точно нельзя забегать вперед"."И мы, кстати, никогда об этом и не говорили, что давайте введем единый рубль и все наладится. Единая валюта – это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания, и так, например, появился евро", - добавил он.Медведев также напомнил, что даже несмотря на достаточно высокий уровень развития экономик в Европейском союзе, все равно разница в экономике, например, Германии и Греции, или даже Италии, периодически порождала проблемы, связанные с функционированием самой единой валюты."Потому что сразу возникали евроскептики, которые говорили "зачем ввели единую валюту, когда экономики очень разные, мы должны там кого-то кормить" и так далее, но все-таки они на это пошли. И в конечном счете, что такое евро? Это мощнейшая резервная валюта", - отметил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
https://ria.ru/20220127/gaz-1769869583.html
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Медведев оценил возможность введения единой валюты России и Белоруссии
Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере продвижения по интеграционному треку, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
2022-01-28T10:06
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экономика, италия, белоруссия, дмитрий медведев, россия
10:06 28.01.2022 (обновлено: 13:01 28.01.2022)
Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией
Медведев: уровень интеграции с Белоруссией пока недостаточен для введения единой валюты