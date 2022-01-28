https://ria.ru/20220128/valyuta-1769916219.html

Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией

Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев оценил возможность введения единой валюты с Белоруссией

Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере продвижения по интеграционному... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:06

2022-01-28T10:06

2022-01-28T13:01

экономика

италия

белоруссия

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769955399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d69a1992a70a978a6990a265300c4e91.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере продвижения по интеграционному треку, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Уровень интеграции пока недостаточен. Это все понимают и все об этом говорят – и президент нашей страны об этом говорил, и Александр Григорьевич Лукашенко об этом говорил. В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы перспективы появления единой валюты Союзного государства.При этом Медведев подчеркнул, что "здесь точно нельзя забегать вперед"."И мы, кстати, никогда об этом и не говорили, что давайте введем единый рубль и все наладится. Единая валюта – это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания, и так, например, появился евро", - добавил он.Медведев также напомнил, что даже несмотря на достаточно высокий уровень развития экономик в Европейском союзе, все равно разница в экономике, например, Германии и Греции, или даже Италии, периодически порождала проблемы, связанные с функционированием самой единой валюты."Потому что сразу возникали евроскептики, которые говорили "зачем ввели единую валюту, когда экономики очень разные, мы должны там кого-то кормить" и так далее, но все-таки они на это пошли. И в конечном счете, что такое евро? Это мощнейшая резервная валюта", - отметил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220127/gaz-1769869583.html

https://ria.ru/20220126/su-35-1769533914.html

италия

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев оценил возможность введения единой валюты России и Белоруссии Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере продвижения по интеграционному треку, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ. 2022-01-28T10:06 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, италия, белоруссия, дмитрий медведев, россия