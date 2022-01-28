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https://ria.ru/20220128/vaktsiny-1769902025.html
Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин
Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин
Любая страна, производящая вакцину от COVID-19, должна иметь право быть признанной ВОЗ, которая сегодня не имеет достаточных полномочий в вопросе взаимного... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:27
2022-01-28T12:09
распространение коронавируса
общество
вакцинация
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Любая страна, производящая вакцину от COVID-19, должна иметь право быть признанной ВОЗ, которая сегодня не имеет достаточных полномочий в вопросе взаимного признания вакцин - поэтому тут нужна серьезная международная договоренность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что он не специалист и не имеет права здесь давать никаких советов, просто пытается мыслить рационально в этом плане. Самым главным зампред Совбеза считает тот факт, что "человек привит"."Мы же понимаем, что даже вакцины, которые считались очень эффективными против, допустим, этого нынешнего штамма, срабатывают далеко не лучшим образом. Мы все привиты, и тем не менее все равно все риски, соответственно, присутствуют. Поэтому, я думаю, что вопрос взаимного признания вакцин исключительно важен. И здесь важна роль Всемирной организации здравоохранения, которая пока, мне кажется, эту роль не исполняет, не имеет необходимых полномочий в этой сфере. И здесь, конечно, необходима большая, серьезная международная договоренность по этому поводу", - убежден Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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общество, вакцинация, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:27 28.01.2022 (обновлено: 12:09 28.01.2022)
 
Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин

Замглавы СБ Медведев: производящие вакцины страны имеют право на их взаимное признание

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Любая страна, производящая вакцину от COVID-19, должна иметь право быть признанной ВОЗ, которая сегодня не имеет достаточных полномочий в вопросе взаимного признания вакцин - поэтому тут нужна серьезная международная договоренность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я считаю абсолютно необходимым взаимное признание вакцин… Я считаю, что любая страна, которая производит вакцину, пусть она и не очень сильная, пусть она не дает высокоэффективной защиты, имеет право получить необходимую регистрацию, получить необходимые документы в ВОЗ и создать этот пул стран, вакцины которых взаимно признаны. И тогда люди могут свободно перемещаться, особенно в условиях таких штаммов, которые сейчас развиваются", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
Он подчеркнул, что он не специалист и не имеет права здесь давать никаких советов, просто пытается мыслить рационально в этом плане. Самым главным зампред Совбеза считает тот факт, что "человек привит".
"Мы же понимаем, что даже вакцины, которые считались очень эффективными против, допустим, этого нынешнего штамма, срабатывают далеко не лучшим образом. Мы все привиты, и тем не менее все равно все риски, соответственно, присутствуют. Поэтому, я думаю, что вопрос взаимного признания вакцин исключительно важен. И здесь важна роль Всемирной организации здравоохранения, которая пока, мне кажется, эту роль не исполняет, не имеет необходимых полномочий в этой сфере. И здесь, конечно, необходима большая, серьезная международная договоренность по этому поводу", - убежден Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
07:25Распространение коронавируса
Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияДмитрий МедведевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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