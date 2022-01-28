https://ria.ru/20220128/vaktsiny-1769902025.html

Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин

Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев заявил о необходимости взаимного признания вакцин

Любая страна, производящая вакцину от COVID-19, должна иметь право быть признанной ВОЗ, которая сегодня не имеет достаточных полномочий в вопросе взаимного... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:27

2022-01-28T07:27

2022-01-28T12:09

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вакцинация

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Любая страна, производящая вакцину от COVID-19, должна иметь право быть признанной ВОЗ, которая сегодня не имеет достаточных полномочий в вопросе взаимного признания вакцин - поэтому тут нужна серьезная международная договоренность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что он не специалист и не имеет права здесь давать никаких советов, просто пытается мыслить рационально в этом плане. Самым главным зампред Совбеза считает тот факт, что "человек привит"."Мы же понимаем, что даже вакцины, которые считались очень эффективными против, допустим, этого нынешнего штамма, срабатывают далеко не лучшим образом. Мы все привиты, и тем не менее все равно все риски, соответственно, присутствуют. Поэтому, я думаю, что вопрос взаимного признания вакцин исключительно важен. И здесь важна роль Всемирной организации здравоохранения, которая пока, мне кажется, эту роль не исполняет, не имеет необходимых полномочий в этой сфере. И здесь, конечно, необходима большая, серьезная международная договоренность по этому поводу", - убежден Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769901738.html

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общество, вакцинация, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии