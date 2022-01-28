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Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V"
Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V" - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V"
Рынок вакцин очень емкий и денежный, там есть недобросовестная конкуренция, как коммерческая, так и политическая, в отношении "Спутника V" она точно... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:19
2022-01-28T13:10
распространение коронавируса
в мире
воз
дмитрий медведев
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рынок вакцин очень емкий и денежный, там есть недобросовестная конкуренция, как коммерческая, так и политическая, в отношении "Спутника V" она точно присутствует, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он отметил, что конкуренция — хорошая вещь, но в данном случае "она носит сугубо негативный характер, потому что эта конкуренция сдерживает, например, поступление эффективных вакцин на другие рынки и сдерживает, естественно, передвижение людей"."По нашему "Спутнику" такая конкуренция, как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует", — сказал зампред Совбеза.Медведев констатировал, что все, что произошло в мире после возникновения пандемии, — это не только колоссальный вызов для человечества и вопрос борьбы за жизнь, это и "бизнес для фармацевтических компаний, для производителей тех же самых вакцин". "Очевидно, что и для государств, которые за этим иногда внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность", — заметил он.Он также выразил надежду, что "рано или поздно ВОЗ завершит с регистрацией "Спутника V"."Наверное, там есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать, я целый ряд совещаний по линии Совета безопасности проводил на эту тему. Контакты такие идут", — добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html
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в мире, воз, дмитрий медведев, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
07:19 28.01.2022 (обновлено: 13:10 28.01.2022)
 
Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V"

Медведев: в отношении "Спутника V" на рынке вакцин существует недобросовестная конкуренция

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рынок вакцин очень емкий и денежный, там есть недобросовестная конкуренция, как коммерческая, так и политическая, в отношении "Спутника V" она точно присутствует, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.

"Очевидно, что вакцинный рынок открылся очень широким образом надолго. Это очень ёмкий, очень денежный рынок. Естественно, что здесь существует конкуренция, но эта конкуренция носит отрицательный характер", — сказал Медведев.

Он отметил, что конкуренция — хорошая вещь, но в данном случае "она носит сугубо негативный характер, потому что эта конкуренция сдерживает, например, поступление эффективных вакцин на другие рынки и сдерживает, естественно, передвижение людей".
"По нашему "Спутнику" такая конкуренция, как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует", — сказал зампред Совбеза.
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Он также выразил надежду, что "рано или поздно ВОЗ завершит с регистрацией "Спутника V".
"Наверное, там есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать, я целый ряд совещаний по линии Совета безопасности проводил на эту тему. Контакты такие идут", — добавил Медведев.
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