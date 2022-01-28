https://ria.ru/20220128/vaktsiny-1769901351.html

Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V"

Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V" - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против "Спутника V"

Рынок вакцин очень емкий и денежный, там есть недобросовестная конкуренция, как коммерческая, так и политическая, в отношении "Спутника V" она точно... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:19

2022-01-28T07:19

2022-01-28T13:10

распространение коронавируса

в мире

воз

дмитрий медведев

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рынок вакцин очень емкий и денежный, там есть недобросовестная конкуренция, как коммерческая, так и политическая, в отношении "Спутника V" она точно присутствует, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он отметил, что конкуренция — хорошая вещь, но в данном случае "она носит сугубо негативный характер, потому что эта конкуренция сдерживает, например, поступление эффективных вакцин на другие рынки и сдерживает, естественно, передвижение людей"."По нашему "Спутнику" такая конкуренция, как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует", — сказал зампред Совбеза.Медведев констатировал, что все, что произошло в мире после возникновения пандемии, — это не только колоссальный вызов для человечества и вопрос борьбы за жизнь, это и "бизнес для фармацевтических компаний, для производителей тех же самых вакцин". "Очевидно, что и для государств, которые за этим иногда внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность", — заметил он.Он также выразил надежду, что "рано или поздно ВОЗ завершит с регистрацией "Спутника V"."Наверное, там есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать, я целый ряд совещаний по линии Совета безопасности проводил на эту тему. Контакты такие идут", — добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html

https://ria.ru/20220128/lokdaun-1769900486.html

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в мире, воз, дмитрий медведев, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"