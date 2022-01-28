https://ria.ru/20220128/vaktsinatsiya-1769967549.html

В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков

В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022

В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:11

2022-01-28T13:11

2022-01-28T14:26

распространение коронавируса

политика

дмитрий песков

здоровье - общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок."Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму", — сказал он журналистам.По словам пресс-секретаря, в администрации президента немало заразившихся."Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", — сказал Песков.За минувшие сутки в России выявили более 98 случаев COVID-19, госпитализировали при этом 14 тысяч человек. Омикрон-штамм отмечается уже в 74 регионах.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.

https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html

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