https://ria.ru/20220128/vaktsinatsiya-1769967549.html
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:11
2022-01-28T13:11
2022-01-28T14:26
распространение коронавируса
политика
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок."Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму", — сказал он журналистам.По словам пресс-секретаря, в администрации президента немало заразившихся."Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", — сказал Песков.За минувшие сутки в России выявили более 98 случаев COVID-19, госпитализировали при этом 14 тысяч человек. Омикрон-штамм отмечается уже в 74 регионах.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html
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13:11 28.01.2022 (обновлено: 14:26 28.01.2022)
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: антиваксеров в администрации Кремля подвергают остракизму