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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/vaktsinatsiya-1769967549.html
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:11
2022-01-28T14:26
распространение коронавируса
политика
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок."Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму", — сказал он журналистам.По словам пресс-секретаря, в администрации президента немало заразившихся."Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", — сказал Песков.За минувшие сутки в России выявили более 98 случаев COVID-19, госпитализировали при этом 14 тысяч человек. Омикрон-штамм отмечается уже в 74 регионах.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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политика, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:11 28.01.2022 (обновлено: 14:26 28.01.2022)
 
В администрации Кремля тоже есть антипрививочники, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: антиваксеров в администрации Кремля подвергают остракизму

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Работа пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля те, кто выступает против прививок.
"Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму", — сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря, в администрации президента немало заразившихся.
"Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", — сказал Песков.

За минувшие сутки в России выявили более 98 случаев COVID-19, госпитализировали при этом 14 тысяч человек. Омикрон-штамм отмечается уже в 74 регионах.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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Распространение коронавирусаПолитикаДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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