07:22 28.01.2022 (обновлено: 13:11 28.01.2022)
Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России
Замглавы СБ Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России наследием 1990-х годов
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса в России тем, что в стране выросло целое поколение людей, которые привыкли к мысли о том, что прививка - вещь необязательная, виной всему проблемы медицины "девяностых".
"В советские времена, о чём я не устаю напоминать тем, кто их не помнит, действительно была обязательная вакцинация, и ни у кого не вызывало сомнений: если нужно прививаться от кори или полиомиелита, то это должно быть сделано, потому что без этого невозможно жить… А сейчас такого понимания нет. Сейчас у кого-то есть ощущение, что это навязывается государством, что это какие-то эксперименты, чипирование, кодирование, ещё какая-то бредятина", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ, отвечая на вопрос о том, почему Россия не в мировых лидерах по вакцинированию.
По его мнению, это произошло из-за того, что в 1990-е годы "вакцинация практически прекратилась".
"Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо", - добавил зампред Совбеза.