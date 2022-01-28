https://ria.ru/20220128/vaktsinatsiya-1769901613.html

Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России

Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса в России тем, что в стране выросло целое поколение людей, которые РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:22

2022-01-28T07:22

2022-01-28T13:11

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса в России тем, что в стране выросло целое поколение людей, которые привыкли к мысли о том, что прививка - вещь необязательная, виной всему проблемы медицины "девяностых".По его мнению, это произошло из-за того, что в 1990-е годы "вакцинация практически прекратилась"."Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769901122.html

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