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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/vaktsinatsiya-1769901613.html
Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России
Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса в России тем, что в стране выросло целое поколение людей, которые РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:22
2022-01-28T13:11
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса в России тем, что в стране выросло целое поколение людей, которые привыкли к мысли о том, что прививка - вещь необязательная, виной всему проблемы медицины "девяностых".По его мнению, это произошло из-за того, что в 1990-е годы "вакцинация практически прекратилась"."Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:22 28.01.2022 (обновлено: 13:11 28.01.2022)
 
Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России

Замглавы СБ Медведев объяснил невысокие темпы вакцинации в России наследием 1990-х годов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил не самые высокие темпы вакцинации от коронавируса в России тем, что в стране выросло целое поколение людей, которые привыкли к мысли о том, что прививка - вещь необязательная, виной всему проблемы медицины "девяностых".
"В советские времена, о чём я не устаю напоминать тем, кто их не помнит, действительно была обязательная вакцинация, и ни у кого не вызывало сомнений: если нужно прививаться от кори или полиомиелита, то это должно быть сделано, потому что без этого невозможно жить… А сейчас такого понимания нет. Сейчас у кого-то есть ощущение, что это навязывается государством, что это какие-то эксперименты, чипирование, кодирование, ещё какая-то бредятина", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ, отвечая на вопрос о том, почему Россия не в мировых лидерах по вакцинированию.
По его мнению, это произошло из-за того, что в 1990-е годы "вакцинация практически прекратилась".
"Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо", - добавил зампред Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
07:17Распространение коронавируса
Медведев рассказал о близких, сомневавшихся в важности вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий МедведевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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