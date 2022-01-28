07:25 28.01.2022 (обновлено: 13:11 28.01.2022)
Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной
Замглавы СБ Медведев: привиться можно любой вакциной, даже иностранной
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Каждый человек имеет право выбирать, каким препаратом ему прививаться от коронавируса, это относится и к иностранным вакцинам, процесс их регистрации идет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин. Тогда и передвижение будет свободнее, и, самое главное, появятся возможности в том числе по использованию иностранных препаратов", - сказал Медведев в ответ на вопрос, не дать ли людям, чтобы повысить уровень вакцинации, выбор - уколоть российскую или западную вакцину.
Он отметил, что иностранные вакцины на российском рынке рынке "никто не запрещает".
"В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку - и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии - вроде разрешили - клинических испытаний. Так что такой процесс идёт", - добавил зампред Совбеза.