https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769901738.html

Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной

Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной

Каждый человек имеет право выбирать, каким препаратом ему прививаться от коронавируса, это относится и к иностранным вакцинам, процесс их регистрации идет,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:25

2022-01-28T07:25

2022-01-28T13:11

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Каждый человек имеет право выбирать, каким препаратом ему прививаться от коронавируса, это относится и к иностранным вакцинам, процесс их регистрации идет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он отметил, что иностранные вакцины на российском рынке рынке "никто не запрещает"."В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку - и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии - вроде разрешили - клинических испытаний. Так что такой процесс идёт", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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