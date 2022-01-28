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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/vaktsina-1769901738.html
Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной
Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной
Каждый человек имеет право выбирать, каким препаратом ему прививаться от коронавируса, это относится и к иностранным вакцинам, процесс их регистрации идет,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:25
2022-01-28T13:11
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Каждый человек имеет право выбирать, каким препаратом ему прививаться от коронавируса, это относится и к иностранным вакцинам, процесс их регистрации идет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он отметил, что иностранные вакцины на российском рынке рынке "никто не запрещает"."В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку - и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии - вроде разрешили - клинических испытаний. Так что такой процесс идёт", - добавил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
07:25 28.01.2022 (обновлено: 13:11 28.01.2022)
 
Медведев заявил, что привиться можно любой вакциной

Замглавы СБ Медведев: привиться можно любой вакциной, даже иностранной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Каждый человек имеет право выбирать, каким препаратом ему прививаться от коронавируса, это относится и к иностранным вакцинам, процесс их регистрации идет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин. Тогда и передвижение будет свободнее, и, самое главное, появятся возможности в том числе по использованию иностранных препаратов", - сказал Медведев в ответ на вопрос, не дать ли людям, чтобы повысить уровень вакцинации, выбор - уколоть российскую или западную вакцину.
Он отметил, что иностранные вакцины на российском рынке рынке "никто не запрещает".
"В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку - и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии - вроде разрешили - клинических испытаний. Так что такой процесс идёт", - добавил зампред Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
07:22Распространение коронавируса
Медведев заявил, что не делит людей на привитых и непривитых от COVID
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий МедведевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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