https://ria.ru/20220128/ukraina-1770028607.html

НАТО не планирует размещать на Украине боевые группы, заявил Столтенберг

НАТО не планирует размещать на Украине боевые группы, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.01.2022

НАТО не планирует размещать на Украине боевые группы, заявил Столтенберг

Никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет, заявил генсек Йенс Столтенберг, при этом он признал, что между союзниками по блоку есть... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:56

2022-01-28T16:56

2022-01-28T17:14

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йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет, заявил генсек Йенс Столтенберг, при этом он признал, что между союзниками по блоку есть разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Киеву в настоящее время."Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнёром… Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть", - сообщил Столтенберг, выступая на онлайн-конференции."Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине", - добавил он. Столтенберг пояснил, что "некоторые союзники по НАТО не готовы поставлять военное оборудование". "НАТО как организация помогает в киберзащите, строительстве собственных возможностей, институтов безопасности, делится информацией. Ряд стран, такие как США и Канада, Британия направляют на Украину инструкторов, оборонительное вооружение", - отметил генсек. При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса "никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполнятся на 100%".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769983850.html

https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр