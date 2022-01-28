https://ria.ru/20220128/ucheniya-1769897129.html
Российские корабли провели стрельбы в Черном море
Российские корабли провели стрельбы в Черном море - РИА Новости, 28.01.2022
Российские корабли провели стрельбы в Черном море
Корабли Черноморского флота РФ в ходе учений провели артиллерийские стрельбы и поразили воздушные и морские цели, имитирующие условного противника, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T05:06
2022-01-28T05:06
2022-01-28T05:06
безопасность
черноморский флот вмф россии
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
атлантический океан
тихий океан
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Корабли Черноморского флота РФ в ходе учений провели артиллерийские стрельбы и поразили воздушные и морские цели, имитирующие условного противника, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа.Боевые расчёты корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.Всего в учениях ЧФ задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.Всего в учениях планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769621220.html
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безопасность, черноморский флот вмф россии, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, атлантический океан, тихий океан, россия
Российские корабли провели стрельбы в Черном море
Российские корабли провели стрельбы на учениях в Черном море
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Корабли Черноморского флота РФ в ходе учений провели артиллерийские стрельбы и поразили воздушные и морские цели, имитирующие условного противника, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа.
"Экипажи кораблей ЧФ выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках планового учения, проводимого с корабельными силами флота в акватории Черного моря. Также артиллерийские стрельбы были проведены по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов Морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении.
Боевые расчёты корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.
Всего в учениях ЧФ задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.
В соответствии с планом подготовки ВС РФ
на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС
по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России
с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей
, в северо-восточной части Атлантического океана
и в Тихом океане
.
Всего в учениях планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.