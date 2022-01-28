https://ria.ru/20220128/ucheniya-1769897129.html

Российские корабли провели стрельбы в Черном море

Российские корабли провели стрельбы в Черном море - РИА Новости, 28.01.2022

Российские корабли провели стрельбы в Черном море

Корабли Черноморского флота РФ в ходе учений провели артиллерийские стрельбы и поразили воздушные и морские цели, имитирующие условного противника, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:06

2022-01-28T05:06

2022-01-28T05:06

безопасность

черноморский флот вмф россии

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

атлантический океан

тихий океан

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Корабли Черноморского флота РФ в ходе учений провели артиллерийские стрельбы и поразили воздушные и морские цели, имитирующие условного противника, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа.Боевые расчёты корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.Всего в учениях ЧФ задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.Всего в учениях планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769621220.html

https://ria.ru/20220113/ucheniya-1767656292.html

атлантический океан

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безопасность, черноморский флот вмф россии, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, атлантический океан, тихий океан, россия