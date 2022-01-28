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СМИ раскрыло реакцию ирландских рыбаков на встречу с российским послом
СМИ раскрыло реакцию ирландских рыбаков на встречу с российским послом - РИА Новости, 28.01.2022
СМИ раскрыло реакцию ирландских рыбаков на встречу с российским послом
Ирландские рыбаки, которые планировали сорвать российские военные учения в водах у побережья Ирландии на следующей неделе, провели "очень, очень позитивную"... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:28
2022-01-28T11:06
в мире
ирландия
москва
россия
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ЛОНДОН, 28 янв — РИА Новости. Ирландские рыбаки, которые планировали сорвать российские военные учения в водах у побережья Ирландии на следующей неделе, провели "очень, очень позитивную" встречу с послом России в Ирландии, сообщил телеканал Sky News.Ранее атташе посольства Российской Федерации в Ирландии Никита Исакин сообщил РИА Новости, что посол России в Ирландии Юрий Филатов встретился с делегацией производителей рыбы, которые собирались "мирно помешать" запланированным военно-морским учениям России, встреча прошла в позитивном ключе. О планах вести промысел рода рыб семейства тресковых путассу в предполагаемом районе маневров ранее заявил исполнительный директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии Патрик Мерфи.По итогам 50-минутных переговоров в Дублине представители рыболовства заявили, что теперь для пятидневных учений будет использоваться "буферная зона". Хотя оперативные детали все еще нуждаются в окончательном согласовании с Москвой, из источников следует, что "буферная зона" будет гибкой и будет находиться на расстоянии от 60 до 80 километров (37-49 миль) между российскими и ирландскими судами, сообщил телеканал.Учения пройдут за пределами территориальных вод Ирландии, но в пределах ее исключительной экономической зоны.В четверг правительство Ирландии распространило уведомление о безопасности для всех моряков, предупреждающее о точном месте проведения российских военных учений, которые планируются к проведению с 3 по 8 февраля."Российская Федерация указала, что учения будут включать применение морской артиллерии и запуск ракет", — говорится в правительственном предупреждении.Рыбаки переживали из-за потенциального нарушения границ их традиционных рыболовных угодий и на этой неделе заявили, что до 60 траулеров собираются мирно нарушить российские планы, промышляя в обычном режиме в этом районе.Выступая после встречи, Брендан Бирн, исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы, сказал, что они достигли "соглашения, в котором есть путь к сосуществованию для военно-морских учений и для нашего рыболовного флота" во время запланированных военных учений на следующей неделе.Он сообщил, что будет использовано совместное предложение о создании "буферной зоны" между двумя сторонами в ожидании окончательного одобрения со стороны российского правительства.Бирн также отметил, что он был впечатлен тем, насколько хорошо был проинформирован российский посол, и сказал, что русские отнеслись к рыбакам лучше, чем их собственное правительство.Ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что уведомил посла Российской Федерации в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.Российский посол заявил РИА Новости, что Москва довела до МИД Ирландии, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для Ирландии, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно и не только Россией и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.
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в мире, ирландия, москва, россия
01:28 28.01.2022 (обновлено: 11:06 28.01.2022)
 
СМИ раскрыло реакцию ирландских рыбаков на встречу с российским послом

Sky News: ирландские рыбаки позитивно оценили встречу с послом России по учениям ВМФ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 28 янв — РИА Новости. Ирландские рыбаки, которые планировали сорвать российские военные учения в водах у побережья Ирландии на следующей неделе, провели "очень, очень позитивную" встречу с послом России в Ирландии, сообщил телеканал Sky News.
Ранее атташе посольства Российской Федерации в Ирландии Никита Исакин сообщил РИА Новости, что посол России в Ирландии Юрий Филатов встретился с делегацией производителей рыбы, которые собирались "мирно помешать" запланированным военно-морским учениям России, встреча прошла в позитивном ключе. О планах вести промысел рода рыб семейства тресковых путассу в предполагаемом районе маневров ранее заявил исполнительный директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии Патрик Мерфи.
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По итогам 50-минутных переговоров в Дублине представители рыболовства заявили, что теперь для пятидневных учений будет использоваться "буферная зона". Хотя оперативные детали все еще нуждаются в окончательном согласовании с Москвой, из источников следует, что "буферная зона" будет гибкой и будет находиться на расстоянии от 60 до 80 километров (37-49 миль) между российскими и ирландскими судами, сообщил телеканал.
Учения пройдут за пределами территориальных вод Ирландии, но в пределах ее исключительной экономической зоны.
В четверг правительство Ирландии распространило уведомление о безопасности для всех моряков, предупреждающее о точном месте проведения российских военных учений, которые планируются к проведению с 3 по 8 февраля.
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"Российская Федерация указала, что учения будут включать применение морской артиллерии и запуск ракет", — говорится в правительственном предупреждении.
Рыбаки переживали из-за потенциального нарушения границ их традиционных рыболовных угодий и на этой неделе заявили, что до 60 траулеров собираются мирно нарушить российские планы, промышляя в обычном режиме в этом районе.
Выступая после встречи, Брендан Бирн, исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы, сказал, что они достигли "соглашения, в котором есть путь к сосуществованию для военно-морских учений и для нашего рыболовного флота" во время запланированных военных учений на следующей неделе.
Он сообщил, что будет использовано совместное предложение о создании "буферной зоны" между двумя сторонами в ожидании окончательного одобрения со стороны российского правительства.
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Бирн также отметил, что он был впечатлен тем, насколько хорошо был проинформирован российский посол, и сказал, что русские отнеслись к рыбакам лучше, чем их собственное правительство.
Ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что уведомил посла Российской Федерации в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.
Российский посол заявил РИА Новости, что Москва довела до МИД Ирландии, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для Ирландии, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно и не только Россией и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.
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