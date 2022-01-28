https://ria.ru/20220128/turtsiya-1769963933.html
Вакцинные туры в Турцию появились еще у двух операторов
Вакцинные туры в Турцию появились еще у двух операторов - РИА Новости, 28.01.2022
Вакцинные туры в Турцию появились еще у двух операторов
Несколько компаний запустили путевки за вакциной в Турцию из десяти регионов России, среди них и "Интурист", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:22
2022-01-28T16:22
2022-01-28T16:22
туризм
вакцинация
санкт-петербург
ростов-на-дону
екатеринбург
минеральные воды
самара
краснодар
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Несколько компаний запустили путевки за вакциной в Турцию из десяти регионов России, среди них и "Интурист", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Такое предложение оказались востребованным продуктом. Нам поступало множество вопросов о возможности вакцинации зарубежными препаратами именно в Турции", – отметили представители "Интуриста". Пакетные туры в Стамбул стартуют из 10 российских городов. Среди них –Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород.Правда, ездить придется дважды: за первой и второй дозой вакцины. Отмечается, что на второй укол турист может слетать как самостоятельно, так и снова организованно.В пакет включены: авиабилеты, трансфер, размещение в отеле с завтраком, русскоговорящий сопровождающий, проведение первого этапа вакцинации и оплата регистрационного взноса. Прививка доступна гражданам в возрасте от 12 лет, то есть получить ее смогут и подростки.В ANEX Tour сообщили, что у них тоже появились такие туры: на три дня с перелетом регулярными рейсами. "Но особо делать упор на этот продукт не планируем", – сообщили в пресс-службе.Ранее об организации подобных путевок объявила компания "Русский Экспресс". Там сообщали, что туры за прививкой в Стамбул стоят от 46 400 рублей с человека. Это две ночи в отеле категории "три звезды" в центре города, трансферы, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на процедуре вакцинации. Более длительные путевки стоят от 49 400 рублей за три ночи и от 52 500 — за четыре.В компании TEZ TOUR рассказали РИА Новости, что в настоящий момент пока рассматривают возможность запуска таких туров.
https://ria.ru/20220119/turtsiya-1768497174.html
https://ria.ru/20220114/turtsiya-1767776289.html
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вакцинация, санкт-петербург, ростов-на-дону, екатеринбург, минеральные воды, самара, краснодар, уфа, москва, нижний новгород, tez tour, новости - туризм, интурист, туризм, anex tour, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
Вакцинные туры в Турцию появились еще у двух операторов
Еще два российских туроператора предложили путевки за одобренной ВОЗ вакциной в Турцию
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Несколько компаний запустили путевки за вакциной в Турцию из десяти регионов России, среди них и "Интурист", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Такое предложение оказались востребованным продуктом. Нам поступало множество вопросов о возможности вакцинации зарубежными препаратами именно в Турции", – отметили представители "Интуриста".
Пакетные туры в Стамбул стартуют из 10 российских городов. Среди них –Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород.
Правда, ездить придется дважды: за первой и второй дозой вакцины. Отмечается, что на второй укол турист может слетать как самостоятельно, так и снова организованно.
В пакет включены: авиабилеты, трансфер, размещение в отеле с завтраком, русскоговорящий сопровождающий, проведение первого этапа вакцинации и оплата регистрационного взноса.
Прививка доступна гражданам в возрасте от 12 лет, то есть получить ее смогут и подростки.
В ANEX Tour сообщили, что у них тоже появились такие туры: на три дня с перелетом регулярными рейсами. "Но особо делать упор на этот продукт не планируем", – сообщили в пресс-службе.
Ранее об организации подобных путевок объявила
компания "Русский Экспресс". Там сообщали, что туры за прививкой в Стамбул стоят от 46 400 рублей с человека. Это две ночи в отеле категории "три звезды" в центре города, трансферы, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на процедуре вакцинации. Более длительные путевки стоят от 49 400 рублей за три ночи и от 52 500 — за четыре.
В компании TEZ TOUR рассказали РИА Новости, что в настоящий момент пока рассматривают возможность запуска таких туров.