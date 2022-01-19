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Туризм
https://ria.ru/20220119/turtsiya-1768497174.html
Вакцинные туры в Турцию для россиян появились на рынке
Вакцинные туры в Турцию для россиян появились на рынке - РИА Новости, 19.01.2022
Вакцинные туры в Турцию для россиян появились на рынке
Многие российские туроператоры по Турции еще не успели сформировать вакцинные туры в эту страну, но такие предложения уже появились на рынке. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:38
2022-01-19T15:17
туризм
вакцинация
стамбул
турция
tez tour
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Многие российские туроператоры по Турции еще не успели сформировать вакцинные туры в эту страну, но такие предложения уже появились на рынке.Власти Турции с 2022 года разрешили иностранным гражданам платно прививаться от коронавируса доступными в республике препаратами. Сама вакцина предоставляется бесплатно, а стоимость медицинской услуги составляет примерно 400 турецких лир, или 30 долларов. Информацию об этом РИА Новости подтвердили в АТОР.Как сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, предложение такое действительно поступило, причем с турецкой стороны. "Оно нашло отклик со стороны компаний, которые занимались этим видом продукта в другие страны. Но мы не видим пока особого оживления у основных туроператоров по Турции", — сказала Ломидзе.По словам главы АТОР, вакцинные туры — продукт специфический и не может оказываться как дополнительная услуга."Это не увеселительная прогулка, не экскурсия. Это медицинская тема. Поэтому туроператоры пока не спешат предлагать эту услугу в рамках стандартного пакета, что теоретически возможно. И скорее всего, этот продукт останется в руках у тех, кто уже предлагал вакцинные туры на других направлениях, просто у них расширится ассортимент", — указала она."Интерес есть как со стороны туроператоров, так и туристов", — добавила она. Как сообщает АТОР, у туроператора "Русский Экспресс" 18 января открылась продажа туров в Турцию (Стамбул), в которых туристы могут по желанию привиться вакциной, одобренной ВОЗ. Сертификат о двукратной вакцинации Pfizer, полученный в Турции, действителен в Европе, а также для получения визы в США, подчеркивают в компании.Сейчас туры за прививкой в Стамбул у туроператора стоят минимум от 46 400 рублей с человека за полный пакет. Это две ночи в отеле категории "три звезды" в центре города, трансферы, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на процедуре вакцинации. Более длительные туры стоят от 49 400 рублей за три ночи и от 52 500 — за четыре.Эксперты уточняют, что бустерную дозу на прививку "Сутником V" в Турции сделать нельзя. Потребуется два визита в страну, так как там ставят лишь двухкомпонентные вакцины. Кроме того, туристы, которые попытались сделать прививку самостоятельно, говорят, что сопровождающий необходим, так как нужно анкету заполнить на турецком языке, на русском или английском ее пока нет.Другие компании такие туры пока не предлагают. В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что интерес с их стороны к вакцинным турам в Турцию есть, но существует ряд нюансов. "В настоящий момент мы изучаем вопрос, так как о том, что иностранцы могут привиться в Турции, стало известно только в конце прошлой недели", — сказали в компании.По словам экспертов, для двухфазной вакцины, скорее всего, понадобится два визита в Турцию, и бюджетными такие туры явно не будут. "Поэтому сейчас мы изучаем спрос, сами процедуры проведения вакцинации, а также оцениваем риски, которые несет такой продукт, как вакцинный тур", — пояснили сотрудники туроператора."По закону мы отвечаем за своих туристов. Перелет — это стресс, вакцинация — еще больший стресс, это тоже нужно учитывать. По всей видимости, многие туристы будут приобретать у нас туры в Стамбул и делать вакцинацию в частном порядке", — добавили в пресс-службе.В свою очередь в компаниях Anex Tour и "TUI Россия" сообщили, что внедрять вакцинные туры не планируют. В Tez Tour рассказали, что на данный момент соответствующих запросов от клиентов пока не поступало. "Если будет спрос, мы рассмотрим такую возможность", — отметили там.
https://ria.ru/20211228/privivochnyytur-1765808905.html
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вакцинация, стамбул, турция, tez tour, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, майя ломидзе, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19
14:38 19.01.2022 (обновлено: 15:17 19.01.2022)
 
Вакцинные туры в Турцию для россиян появились на рынке

Эксперты рассказали, сколько стоят вакцинные туры в Турцию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Многие российские туроператоры по Турции еще не успели сформировать вакцинные туры в эту страну, но такие предложения уже появились на рынке.
Власти Турции с 2022 года разрешили иностранным гражданам платно прививаться от коронавируса доступными в республике препаратами. Сама вакцина предоставляется бесплатно, а стоимость медицинской услуги составляет примерно 400 турецких лир, или 30 долларов. Информацию об этом РИА Новости подтвердили в АТОР.
Как сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, предложение такое действительно поступило, причем с турецкой стороны. "Оно нашло отклик со стороны компаний, которые занимались этим видом продукта в другие страны. Но мы не видим пока особого оживления у основных туроператоров по Турции", — сказала Ломидзе.
По словам главы АТОР, вакцинные туры — продукт специфический и не может оказываться как дополнительная услуга.
"Это не увеселительная прогулка, не экскурсия. Это медицинская тема. Поэтому туроператоры пока не спешат предлагать эту услугу в рамках стандартного пакета, что теоретически возможно. И скорее всего, этот продукт останется в руках у тех, кто уже предлагал вакцинные туры на других направлениях, просто у них расширится ассортимент", — указала она.
"Интерес есть как со стороны туроператоров, так и туристов", — добавила она.
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Как сообщает АТОР, у туроператора "Русский Экспресс" 18 января открылась продажа туров в Турцию (Стамбул), в которых туристы могут по желанию привиться вакциной, одобренной ВОЗ. Сертификат о двукратной вакцинации Pfizer, полученный в Турции, действителен в Европе, а также для получения визы в США, подчеркивают в компании.
Сейчас туры за прививкой в Стамбул у туроператора стоят минимум от 46 400 рублей с человека за полный пакет. Это две ночи в отеле категории "три звезды" в центре города, трансферы, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на процедуре вакцинации. Более длительные туры стоят от 49 400 рублей за три ночи и от 52 500 — за четыре.
Эксперты уточняют, что бустерную дозу на прививку "Сутником V" в Турции сделать нельзя. Потребуется два визита в страну, так как там ставят лишь двухкомпонентные вакцины. Кроме того, туристы, которые попытались сделать прививку самостоятельно, говорят, что сопровождающий необходим, так как нужно анкету заполнить на турецком языке, на русском или английском ее пока нет.
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Другие компании такие туры пока не предлагают. В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что интерес с их стороны к вакцинным турам в Турцию есть, но существует ряд нюансов. "В настоящий момент мы изучаем вопрос, так как о том, что иностранцы могут привиться в Турции, стало известно только в конце прошлой недели", — сказали в компании.
По словам экспертов, для двухфазной вакцины, скорее всего, понадобится два визита в Турцию, и бюджетными такие туры явно не будут. "Поэтому сейчас мы изучаем спрос, сами процедуры проведения вакцинации, а также оцениваем риски, которые несет такой продукт, как вакцинный тур", — пояснили сотрудники туроператора.
"По закону мы отвечаем за своих туристов. Перелет — это стресс, вакцинация — еще больший стресс, это тоже нужно учитывать. По всей видимости, многие туристы будут приобретать у нас туры в Стамбул и делать вакцинацию в частном порядке", — добавили в пресс-службе.
В свою очередь в компаниях Anex Tour и "TUI Россия" сообщили, что внедрять вакцинные туры не планируют. В Tez Tour рассказали, что на данный момент соответствующих запросов от клиентов пока не поступало. "Если будет спрос, мы рассмотрим такую возможность", — отметили там.
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