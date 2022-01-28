https://ria.ru/20220128/treningi-1770006720.html

Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой

Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой - РИА Новости, 28.01.2022

Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой

Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам",... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:36

2022-01-28T17:36

2022-01-28T17:38

религия

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам", позитивный же подход - в творческом раскрытии людей, считает замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Петр Коломейцев."Как правило, эти тренинги заключаются в том, что человека учат легко переносить фрустрации, то есть чтобы он привык к тому, что его унижают, оскорбляют. И второе - чтобы он сам тоже умел оскорблять, унижать и идти по головам. И это все отрабатывается до автоматизма. Таким образом, человек не растет как личность - это просто дрессура. Человек становится дрессированным к побоям и к тому, чтобы самому идти по головам", - сказал Коломейцев РИА Новости.Стратегия тренингов личностного роста, отметил он, обычно не направлена на развитие личности человека и терапию, а многолетняя история подобных тренингов сопровождается многочисленными судебными процессами."Где-то они уже официально запрещены, потому что наносят психологическую травму человеку. <...> Установка, что нужно что-то сильно желать - и желания материализуются, расходятся с тем, что человеку на самом деле нужно. Человеку нужен анализ его собственных ресурсов и возможностей, анализ его проблем. А просто желать - это на уровне оккультизма", - сказал священник.Тем не менее, он допустил возможность существования позитивных тренингов и мастер-классов. "Если они просто ориентированы на успех - это одно, а если главным успехом являешься сам ты, это и есть самое интересное. Самое интересное, когда человек раскрывается творчески, это самое ценное", - заключил замдекана факультета психологии РПУ.

https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html

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общество, русская православная церковь