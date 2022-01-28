Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220128/treningi-1770006720.html
Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой
Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой - РИА Новости, 28.01.2022
Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой
Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам",... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:36
2022-01-28T17:38
религия
общество
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102352/86/1023528639_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_145dfe37b6af08a42dea73286c5d729d.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам", позитивный же подход - в творческом раскрытии людей, считает замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Петр Коломейцев."Как правило, эти тренинги заключаются в том, что человека учат легко переносить фрустрации, то есть чтобы он привык к тому, что его унижают, оскорбляют. И второе - чтобы он сам тоже умел оскорблять, унижать и идти по головам. И это все отрабатывается до автоматизма. Таким образом, человек не растет как личность - это просто дрессура. Человек становится дрессированным к побоям и к тому, чтобы самому идти по головам", - сказал Коломейцев РИА Новости.Стратегия тренингов личностного роста, отметил он, обычно не направлена на развитие личности человека и терапию, а многолетняя история подобных тренингов сопровождается многочисленными судебными процессами."Где-то они уже официально запрещены, потому что наносят психологическую травму человеку. &lt;...&gt; Установка, что нужно что-то сильно желать - и желания материализуются, расходятся с тем, что человеку на самом деле нужно. Человеку нужен анализ его собственных ресурсов и возможностей, анализ его проблем. А просто желать - это на уровне оккультизма", - сказал священник.Тем не менее, он допустил возможность существования позитивных тренингов и мастер-классов. "Если они просто ориентированы на успех - это одно, а если главным успехом являешься сам ты, это и есть самое интересное. Самое интересное, когда человек раскрывается творчески, это самое ценное", - заключил замдекана факультета психологии РПУ.
https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102352/86/1023528639_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_d3f3229869b0f2fdcf19595ec7b976da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, русская православная церковь
17:36 28.01.2022 (обновлено: 17:38 28.01.2022)
 
Священник-психолог назвал тренинги личностного роста дрессурой

Священник-психолог Коломейцев назвал тренинги личностного роста дрессурой

© Фото : фото Мария Темнова, РПУ Декан факультета психологии Российского православного университета, священник Петр Коломейцев
Декан факультета психологии Российского православного университета, священник Петр Коломейцев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : фото Мария Темнова, РПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тренинги личностного роста, как правило, заключаются в "дрессировке" человека для того, чтобы он переносил унижения и оскорбления и сам "шел по головам", позитивный же подход - в творческом раскрытии людей, считает замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Петр Коломейцев.
"Как правило, эти тренинги заключаются в том, что человека учат легко переносить фрустрации, то есть чтобы он привык к тому, что его унижают, оскорбляют. И второе - чтобы он сам тоже умел оскорблять, унижать и идти по головам. И это все отрабатывается до автоматизма. Таким образом, человек не растет как личность - это просто дрессура. Человек становится дрессированным к побоям и к тому, чтобы самому идти по головам", - сказал Коломейцев РИА Новости.
Стратегия тренингов личностного роста, отметил он, обычно не направлена на развитие личности человека и терапию, а многолетняя история подобных тренингов сопровождается многочисленными судебными процессами.
"Где-то они уже официально запрещены, потому что наносят психологическую травму человеку. <...> Установка, что нужно что-то сильно желать - и желания материализуются, расходятся с тем, что человеку на самом деле нужно. Человеку нужен анализ его собственных ресурсов и возможностей, анализ его проблем. А просто желать - это на уровне оккультизма", - сказал священник.
Тем не менее, он допустил возможность существования позитивных тренингов и мастер-классов. "Если они просто ориентированы на успех - это одно, а если главным успехом являешься сам ты, это и есть самое интересное. Самое интересное, когда человек раскрывается творчески, это самое ценное", - заключил замдекана факультета психологии РПУ.
Телеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 17:17Шоубиз
Собчак заступилась за Блиновскую после резонансного интервью
 
РелигияОбществоРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Лента новостейМолния
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру