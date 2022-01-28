https://ria.ru/20220128/teatr-1770020908.html

Премьеру Театра Ермоловой отменили после конфликта в режиссером Долиным

Премьеру Театра Ермоловой отменили после конфликта в режиссером Долиным - РИА Новости, 28.01.2022

Премьеру Театра Ермоловой отменили после конфликта в режиссером Долиным

Участники спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить запланированную на февраль премьеру,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:32

2022-01-28T16:32

2022-01-28T16:32

культура

олег меньшиков

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

театры

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Участники спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить запланированную на февраль премьеру, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Московского драмтеатра имени Ермоловой.Ранее приглашенный режиссер Театра Ермоловой Олег Долин опубликовал открытое письмо к худруку театра Олегу Меньшикову, в котором сообщил, что его отстранили от работы за неделю до премьеры поставленного им спектакля "Двенадцатая ночь". Режиссер отметил, что во время работы "возникли определенные дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии, но, по его мнению, такие рабочие вопросы не могут "превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому". Также, по словам Долина, он не получил оплату за полгода работы.Меньшиков ответил на это видеообращением, в котором заявил, что расторжение договора "основано на соглашении сторон". По его словам, это произошло, так как спектакль "по всем творческим составляющим" не может быть показан зрителю. Он добавил, что труппа пыталась "спасти ситуацию" и планировала сыграть премьеру в феврале."Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно не совместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых разбирательств на тему "кто прав, кто виноват". Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий", - сказано в сообщении.Участники спектакля выразили надежду, что потрясающая актерская компания спектакля придумает новые интересные проекты. "И самое главное - художники могут выяснять отношения, журналисты принимать чью-то сторону, а в результате страдают зрители. Мы искренне благодарим тех, кто нас поддерживает, кто сохранил билеты и ждал этого праздника. Нам очень жаль, что праздник не состоится. Мы верим в новые встречи с вами и всегда ждем в зрительном зале", - добавили в театре.

https://ria.ru/20220126/dolin-1769582735.html

https://ria.ru/20220126/menshikov-1769632140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, театры, новости культуры