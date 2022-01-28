https://ria.ru/20220128/teatr-1770004790.html
Куклачев рассказал, как бандиты пытались отнять у него здание Театра кошек
Куклачев рассказал, как бандиты пытались отнять у него здание Театра кошек - РИА Новости, 28.01.2022
Куклачев рассказал, как бандиты пытались отнять у него здание Театра кошек
Артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал РИА Новости о том, что вскоре после передачи ему властями здания кинотеатра "Призыв"... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:29
2022-01-28T15:29
2022-01-28T19:08
юрий куклачев
театр кошек куклачева
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал РИА Новости о том, что вскоре после передачи ему властями здания кинотеатра "Призыв" бандиты попытались его отнять, желая открыть там казино."Вскоре после того, как мне дали здание под театр, мне пришлось уехать в Англию. Представляете, вдруг приходят мальчики, красиво одетые, и говорят: "Юрий Дмитриевич, вы зашли на нашу территорию". Я объясняю им все, а они говорят, что договорились с Мосимуществом насчет того, что в здании будет казино, предложили делиться. Я отказался, они, конечно, начали своими методами меня переубеждать", - сказал Куклачев.По словам артиста, сначала бандиты сожгли его машину, а потом подожгли двери. Куклачев поменял их на металлические, но по-прежнему не понимал, как справиться с происходящим."Что делать? Милиция говорит: "Юрий Дмитриевич, пошел раздел за территорию, надо с ними находить общий язык". А как же найти его с бандитами? И тогда мне пришла идея - я забил фанерой окна, закрыл театр на ремонт и уехал в Англию. Выдержал там семь месяцев. В Англию моих кошек не пустили, поэтому я наловил на улице обычных и сделал с ними шедевр, по которому вся Британия сходила с ума", - добавил артист.Он отметил, что всего за три месяца обучил обычных уличных кошек, превратив их в артисток, с которыми проработал в Англии семь месяцев."Впоследствии Дима (сын Дмитрий Куклачев - ред.) продолжил там работу. Но кончилось тем, что ни я, ни он не захотели оставаться в Англии. Мы забрали всех кошек и вернулись. Всех привезли, всех привили. Вы понимаете, это целая история. Я сейчас пишу книгу, думаю, найдется и сценарист, чтобы мы написали сценарий. Это было советское время, что-то давалось легко, а что-то тяжело", - подытожил артист.Полный текст интервью Юрия Куклачева >>
https://ria.ru/20220128/kuklachev-1770007688.html
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"Сожгли машину, потом подожгли двери": Куклачев про нападение на Театр кошек и отъезд в Англию
Сначала сожгли машину, потом подожгли двери, я их тут же поменял на металлические. Что делать? Милиция говорит: "Юрий Дмитриевич, пошел раздел за территорию, надо с ними находить общий язык". А как же найти его с бандитами? И тогда мне пришла идея – я забил фанерой окна, закрыл театр на ремонт и уехал в Англию, - рассказал в интервью РИА Новости Юрий Куклачев.
2022-01-28T15:29
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Юрий Куклачев о том, что в данный момент пишет свою книгу
Юрий Куклачев о том, что в данный момент пишет свою книгу
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юрий куклачев, театр кошек куклачева
15:29 28.01.2022 (обновлено: 19:08 28.01.2022)
Куклачев рассказал, как бандиты пытались отнять у него здание Театра кошек
Артист Юрий Куклачев: бандиты поджигали двери здания Театра кошек
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал РИА Новости о том, что вскоре после передачи ему властями здания кинотеатра "Призыв" бандиты попытались его отнять, желая открыть там казино.
"Вскоре после того, как мне дали здание под театр, мне пришлось уехать в Англию. Представляете, вдруг приходят мальчики, красиво одетые, и говорят: "Юрий Дмитриевич, вы зашли на нашу территорию". Я объясняю им все, а они говорят, что договорились с Мосимуществом насчет того, что в здании будет казино, предложили делиться. Я отказался, они, конечно, начали своими методами меня переубеждать", - сказал Куклачев.
По словам артиста, сначала бандиты сожгли его машину, а потом подожгли двери. Куклачев
поменял их на металлические, но по-прежнему не понимал, как справиться с происходящим.
"Что делать? Милиция говорит: "Юрий Дмитриевич, пошел раздел за территорию, надо с ними находить общий язык". А как же найти его с бандитами? И тогда мне пришла идея - я забил фанерой окна, закрыл театр на ремонт и уехал в Англию. Выдержал там семь месяцев. В Англию моих кошек не пустили, поэтому я наловил на улице обычных и сделал с ними шедевр, по которому вся Британия сходила с ума", - добавил артист.
Он отметил, что всего за три месяца обучил обычных уличных кошек, превратив их в артисток, с которыми проработал в Англии семь месяцев.
"Впоследствии Дима (сын Дмитрий Куклачев - ред.) продолжил там работу. Но кончилось тем, что ни я, ни он не захотели оставаться в Англии. Мы забрали всех кошек и вернулись. Всех привезли, всех привили. Вы понимаете, это целая история. Я сейчас пишу книгу, думаю, найдется и сценарист, чтобы мы написали сценарий. Это было советское время, что-то давалось легко, а что-то тяжело", - подытожил артист.