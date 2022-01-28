https://ria.ru/20220128/kuklachev-1769919719.html

Юрий Куклачев: кошки пришли к человеку для того, чтобы спасти его

Юрий Куклачев: кошки пришли к человеку для того, чтобы спасти его - РИА Новости, 28.01.2022

Юрий Куклачев: кошки пришли к человеку для того, чтобы спасти его

Имя Юрия Куклачева на слуху у каждого жителя нашей страны вот уже полвека – создатель легендарного Театра кошек, покорившего не только Россию, но и весь мир,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:00

2022-01-28T13:00

2022-01-28T13:00

интервью

юрий куклачев

театр кошек куклачева

кошки

культура

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Имя Юрия Куклачева на слуху у каждого жителя нашей страны вот уже полвека – создатель легендарного Театра кошек, покорившего не только Россию, но и весь мир, по-прежнему ведет активную театральную деятельность вместе со своими детьми – Дмитрием, Екатериной и Владимиром. В интервью РИА Новости Юрий Дмитриевич рассказал о том, как создал знаменитый театр, в чем особенность Хрустального замка, в котором живут пушистые артистки театра, а также о том, зачем ему понадобилось уезжать в Англию на семь месяцев после того, как было выдано помещение под театр. Беседовала Карина Лаврова.– Юрий Дмитриевич, сколько сейчас в театре пушистых красавиц, как они появляются? Все ли являются детьми действующих артисток?– В нашем театре сейчас около 200 кошек. Виноват в этом кот Борис, который однажды проник на женскую территорию. Он периодически так делает, так сказать, увеличивает поголовье. В первый раз мы не ожидали такого эффекта, но оказалось, что почти все наши кошки ушли в декретный отпуск. У нас даже вставал вопрос о том, чтобы закрыть театр на месяц. Потом мы все же подготовились, все-таки был двухмесячный период, благодаря которому мы сумели не остановить работу театра.– Расскажите об одной из главных особенностей театра – Хрустальном замке. Как он устроен?– Моей основной задачей было построить для кошек Хрустальный замок, чтобы весь мир пришел и увидел своими глазами, в каких условиях у нас живут кошки. Здесь, кроме того, что они живут в любви, они находятся в прекрасных условиях и имеют возможность общаться между собой. Наши артистки живут не в клетках, а в замке! В нем у нас есть специальные кошачьи апартаменты в разных стилях – русском, с русской избой, японском в стиле сакура, даже есть американский Манхеттен. И там живут все кошки. Например, кошка Редиска любит жить только в русской избе.– Редиска?– Да! Почему Редиской назвали? Просто она выбегает в огород, вытаскивает редиску и играет с ней, как с мышкой. У нас есть и кошка Сосиска, потому что она очень любит сосиски. Только отойдешь от холодильника, она открывает холодильник, сосиску хвать – и под кровать! Конечно, кошки – это удивительные создания, они обладают особым свойством. У меня такое впечатление, что они посланы нам невидимой рукой, пришли к человеку для того, чтобы спасти. Ведь на заре человечества именно кошка спасла всех людей от голода. Мы научились сеять, сажать, мамонтов убивать, а как же сохранить продукты питания? Мыши набегают и все съедают. И здесь на помощь пришла кошка.Почему дома почти у всех есть кошки? Любой человек подвержен стрессу в обычной жизни, на работе, но когда ты приходишь домой и это маленькое пушистое существо тебя обнимает, включает свой моторчик, идет такая вибрация, такая частота волн, которая благотворно действует на организм человека… Когда меня уволили из цирка, я понял, что меня предали все, а кошки обняли меня и сказали: "Папа, не обращай внимания, мы с тобой"!– И тогда вам пришла идея создать театр?– Именно! Вы знаете, особенность нашего театра в том, что по документам мы числимся детским театром. На самом деле в наш театр приходят почти 70-80% взрослых. Почему и бабушки, и дедушки, и папы с мамами получают даже больше удовольствия, чем дети? Во-первых, если взрослый пришел с ребенком, то он сам радуется тому, что происходит на сцене, а потом радуется тому, как радуется его ребенок! Я заметил эту особенность, атмосферу добра, атмосферу любви. Понимаете, у нас все построено на культуре, на нежности. Она тонкая, неощутимая, невидимая глазами, только сердцем можно ощутить эту энергию доброты в нашем театре.– Она очень ощущается, Юрий Дмитриевич, даже в такое непростое время…– Конечно, и у нас настали тяжелые времена, когда появилась пандемия. Сразу ввели ограничения 25% заполняемости зала. Что такое 25% для нас? Это пять рядов и все, пускать больше зрителей мы не имеем права. А как людям зарплату платить? Тогда мой сын Дима (Дмитрий Куклачев – ред.) придумал план. Сказал: "Папа, а давай возьмем большой театр на 1,5 тысячи мест?" И мы взяли киноконцертный зал "Измайлово". Что такое 25% из 1,5 тысячи мест? Это целых 375 мест против 50 в нашем театре. Так мы и выжили в этот период. Затем можно было пускать 50% зрителей, сегодня уже 70%.– Вы упомянули вашего сына Дмитрия, но мы знаем, что не только он из ваших детей занят в театре – это же дело всей семьи!– Вы знаете, мы с мамой как-то смотрели кино, фильм о том, как создается династия. Раньше было слово "династия", ребенку с детства передавали знания, готовили к будущей профессии. Мы тоже начали создавать династию. Я сказал, хорошо, если мои дети будут работать в цирке. Были знаменитые цирковые династии Кио, Филатовых, Волжанских… Я начал работать со своими детьми по моей программе "Школа доброты". Она построена на том, чтобы помочь ребенку найти в себе свои способности, отыскать свой дар. Сегодня об этом очень много говорят в интернете, но как это сделать? Я понял, как. Я создал целую программу упражнений, которые помогают ребенку самому определить свой дар, умение сконцентрироваться, развить внимание. Это программа, которая уже сегодня начинает внедряться активно в школах. Я создал ее 20 лет назад, "Уроки доброты" и "Школа доброты" – это моя интеллектуальная собственность, написаны целые учебники!Дело в том, что в образовательном процессе произошли страшные перемены. Кто-то "умный" в 90-е годы убрал слово "воспитание", и решил, что главная задача школы – это давать знания. Все должны быть умными. Однако они забыли самое главное, что без воспитания можно вырастить безнравственного, бездушного, бессердечного человека!– Как ваша программа помогает развиваться ребенку?– Я как родитель внимательно наблюдаю за ребенком, вижу, в чем его преимущество перед другими детьми. Я это поощряю. У ребенка начинает развиваться интерес, он увлекается, потому что у него это получается лучше всех. Дальше все переходит в страсть и ребенка уже не нужно направлять, он сам идет в этом направлении, сам над собой работает. Так я развил первого сына, Димочку. У него много талантов – он хорошо разбирается в компьютере, является прекрасным администратором, продюсером. Дима закончил ГИТИС, факультет "режиссер драмы". Он делает в театре драматические спектакли, сюжетные. Кошки не просто выполняют трюки, а переплетаются в сюжете! Люди сидят и два часа буквально пищат от восторга.– А какой путь для себя выбрали ваши остальные дети – Екатерина и Владимир?– Катенька (Екатерина Куклачева – ред.) в три-четыре года нарисовала лошадку, мы это заметили. Я стал ее направлять, она поступила в художественную академию, закончила ее с отличием. Катины картины висят в Токийском музее, она знаменитый на весь мир художник, который рисует кошек! Я как-то сказал ей: "Катя, лес – это Шишкин, Левитан. Море – это Айвазовский, там тебе будет трудно привнести что-то новое. А здесь, во-первых, ты уже Кэт (cat – кошка – ред.) – Катя, а во-вторых, ты Куклачева! Эта фамилия уже так привязана к кошкам, как гамбургеры к Макдональдсу!" Еще она рисует песком – недавно я посмотрел представление в Доме кино – они час рисовали песком, был сюжет по греческой мифологии, Боги Греции.Я удивился тому, насколько это интересно!Вовочка (Владимир Куклачев – ред.) в полтора года танцевал под Майкла Джексона. После четвертого класса его взяли в хореографическое училище, он его закончил и был звездой балета за рубежом целых пять лет. Потом он захотел вернуться домой, сказал мне об этом. Я говорю: "Приезжай, мы балет с кошками сделаем". И вот сейчас Вовочка создал шедевр, я считаю, мирового класса, где впервые классический балет встретился с кошками. Мы поставили "Щелкунчика" с участием 50 кошек, это надо видеть! Вот три моих ребенка – это три театра. У каждого свои кошки, у каждого свой репертуар, по 10-15 спектаклей.– Получается, все вы заняты в театре?– Наш недостаток – это один театр на всех, поэтому мы так мучаемся. Иногда даже спорим на тему того, кто репетирует – начиная с восьми утра и до самой ночи все расписано. Есть и четвертый человек – папа, то есть я. Я же тоже работаю! Мне уже пошел восьмой десяток, но я по-прежнему активен. У меня есть настольный теннис, я купил себе робота, играю с ним, держу себя в форме. Возраста на самом деле нет, он в голове. Как ты себя настроишь, как поставишь, так оно и будет.– Театр кошек – это же не только театр, но и интереснейший музей…– Конечно. Люди, которые приходят в театр, попадают в музей кошек, единственный в мире музей кошек. Такого музея, как наш, нет нигде в мире. Существует 13 музеев кошек, там представлены картины, скульптуры, фотографии, еще что-то. А здесь, кроме сувениров и подарков, есть живые кошки!– Все подарки были вручены вам самыми известными людьми России и мира – от Аллы Пугачевой до Хилари Клинтон. Кто подарил самый первый?– Первый подарок мне подарил Леонид Ильич Брежнев. Он так любил кошек, что когда пришел на наш спектакль в цирке в 1973 году и увидел представление, то стал приходить каждые 10 дней! Он получал истинное удовольствие. Как-то Леонид Ильич вызвал меня в ложу и говорит: "Сынок", – такой восторженный, такие добрые глаза, такие большие брови. Он как меня поцелует прямо в губы от радости и говорит: "Я еще никогда так не смеялся!" И потом приносит мне фарфоровую фигурку "Кот и повар". Это как раз название моей репризы, с которой я объездил весь мир. Номер "Кот и повар" был настоящим потрясением для всего мира, куда бы мы не приезжали с 1973 года, как начали выезжать. Тогда была невидимая дипломатия, холодная война, и приезжает Куклачев и привозит любовь! Вот таким образом, мы все объездили. Импресарио писали, что клоун с кепкой не нужен, нужен клоун с кошками. Это давало нам возможность переезжать из Америки во Францию, из Франции в Японию, Бельгию, Голландию…– Подарки от зарубежных звезд вы получали как раз во время гастролей?– Дело в том, что мне повезло. В 1976 году мы приехали в Канаду. Премьер-министр посмотрел наше представление, повернулся к послу и попросил его пригласить меня на обед в гости. Я поехал, а у премьера, у него были дети. Мальчик, который сейчас премьер-министр страны (Джастин Трюдо – ред.), у меня на коленях сидел! Я учил их жонглировать, все было очень гостеприимно. Конечно, мне подарили подарок в виде кошечки.Затем я приехал в Париж, Жак Ширак тогда был мэром города. Он предложил мне провести "Уроки доброты". Я по телевидению сказал: "Хочу провести "Уроки доброты", это моя мечта!" Мне тут же позвонили из министерства, из мэрии, спросили, могу ли я провести их в Париже. Конечно, я согласился и четыре года подряд, почти пять, я проводил уроки, меня приглашали. Также мне вручили подарок – еще одну кошечку. В Париже еще один подарок мне сделал Жан-Поль Бельмондо, мы с ним дружили, в ресторане вместе сидели. Как-то он пригласил нас туда, зная, что денег с нас никто не возьмет, потому что весь Париж заклеен афишей с моим именем. Директор ресторана сам нас обслуживал, с нас ни копейки не взяли, все было так эффектно. Затем мы приехали в Италию – получили подарок от Адриано Челентано.В Монте-Карло вообще произошел скандал! В 1985 году я приехал туда на всемирный конкурс (Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло – ред.). Тогда они уже распределили подарки, призы, примерно знали победителей. И тут вдруг ворвался я, совсем неожиданно, и начал показывать свои репризы. Это был шок. Зрители аплодировали стоя, это был восторг! Жюри поняли, что оставить меня ни с чем просто нельзя. Мне вручили "Серебряного клоуна", представляете? Журналисты во всем мире так и написали, мол, Золотому клоуну дали серебряного, безобразие! И тогда они скинулись и заказали мне клоуна из папье-маше, покрасили его в золотой цвет.– Какие находчивые!– Да! Сам принц Монако приглашал меня в гости, несколько лет подряд я ездил туда на конкурсы. В Париже я также был членом жюри конкурса молодых артистов, но это еще было в эпоху цирка. С 1988 года я ушел из него и создал свой театр.– Как так получилось, насколько сложно в те времена было создать свой полноценный театр?– Этим и был прекрасен Советский Союз. Был 1989 год, мне тогда кошек было негде держать, в цирк меня не пускали, что делать? Я сажусь в машину, еду в мэрию, дежурный спрашивает, по записи ли я – какой там! Объясняю, что срочно нужно поговорить с мэром. Поймал Станкевича (Сергей Станкевич – ред.) и Попова (Гавриил Попов – ред.) в коридоре – они шли на совещание. Показал им контракт, говорю: "Вот контракт, Лас-Вегас. На пять лет, а в 1994-м, я уже навряд ли вернусь!" Станкевич говорит: "Юра, никуда не уезжай! Что тебе надо?" Я попросил помещение, и тут же, прямо в коридоре, мне согласились его выдать. Затем было распоряжение мэрии о том, чтобы закрыть кинотеатр "Призыв" и передать мне под театр. Мы начали в 1990-м году – работали каждый день – куда там Монте-Карло, Лас-Вегас – все было здесь в радость!– Какая удивительная история! На этом приключения со зданием завершились?– Не совсем. Вскоре после того, как мне дали здание под театр, мне пришлось уехать в Англию. Представляете, мне дали театр, но вдруг приходят мальчики, красиво одетые, и говорят: "Юрий Дмитриевич, вы зашли на нашу территорию". Я объясняю им все, а они говорят, что договорились с Мосимуществом насчет того, что в здании будет казино, предложили делиться. Я отказался, они, конечно, начали своими методами меня переубеждать. Сначала сожгли машину, потом подожгли двери, я их тут же поменял на металлические. Что делать? Милиция говорит: "Юрий Дмитриевич, пошел раздел за территорию, надо с ними находить общий язык". А как же найти его с бандитами? И тогда мне пришла идея – я забил фанерой окна, закрыл театр на ремонт и уехал в Англию.– Надолго уезжали?– Выдержал там семь месяцев. В Англию моих кошек не пустили, поэтому я наловил на улице обычных и сделал с ними шедевр, по которому вся Британия сходила с ума.– Это всего лишь за семь месяцев?– За три! Семь месяцев мы работали. За это время я понял, что на нервной почве, да когда еще и хорошо платят, можно сотворить чудо. И мы это чудо сотворили. Впоследствии Дима продолжил там работу. Но, кончилось тем, что ни я, ни он не захотели оставаться в Англии. Мы забрали всех кошек и вернулись.– То есть всех кошек привезли сюда, в Россию?– Да, всех привезли, всех привили. Вы понимаете, это целая история. Я сейчас пишу книгу, думаю, найдется и сценарист, чтобы мы написали сценарий. Это было советское время, что-то давалось легко, а что-то тяжело…– О чем будет ваша книга? О появлении театра?– Я скажу так, что сейчас, в это время, никакого театра бы не было. Сегодня никому не нужно настоящее искусство, сегодня нет такой ответственности, такой любви к своей стране, своему Отечеству, чтобы здесь возрождалось что-то уникальное. Сегодня нужно платить, чтобы появиться в телевизоре, а в 1973 году про нас писали "Комсомолка", "Труд", "Советская Россия", все газеты, все журналы. Приглашали на телевидение, в "Голубой огонек", в "Спокойной ночи, малыши". Сегодня это так – показали раз в полгода и хватит. Выступают одни и те же певцы, ведущие, как будто в стране больше нет талантов! Сегодня очень трудно даже моим детям, которые в профессиональном плане уже намного выше меня. Как только я хочу, чтобы нас показали по телевидению, мне говорят – нет, это реклама – не надо. Какая реклама! Это не реклама, это оповещение, это информация. Мы хотим, чтобы люди в нашей стране знали, что такая сказочная жемчужинка, как Театр кошек, у нас сохранилась!Когда Сергей Семенович (Собянин – ред.) стал мэром, он дал нам возможность произвести ремонт, предоставил материальную поддержку, и мы стали государственным театром. Мы знаем, что у нас есть поддержка, поэтому, даже в пандемию, животные будут накормлены, свет и коммунальные оплачены, аренду нам платить не надо. У всех сотрудников есть минимальная зарплата, на которую, конечно, жить невозможно, поэтому с продаж билетов мы доплачиваем людям, чтобы они могли жить нормально.– То есть, в частности, пандемию удалось пережить, потому что театр стал государственным, сам город оказывал ему помощь?– Да. Если бы театр не был государственным, как раньше, когда он 15 лет был частным, нас бы сегодня не было… Исчез бы театр. Это малый бизнес, он был бы уничтожен. В 2005 году здание театра хотел захватить банк, это уму непостижимо! Театру 20 лет, вся страна и весь мир его знают… И вдруг кому-то стукнуло сделать тут банк. Это ведь Кутузовский, одно время здесь были только банки. Вот недоброжелатели и решили, что нужно дискредитировать мастера. В интернете сразу стали писать, что я издеваюсь над животными, бью их током… К нам пришел Первый канал и сказал: "Покажите, как вы издеваетесь над кошками". Я согласился, попросил выпустить кошек, а они прибежали ко мне и начали целоваться. Я говорю: "Вот, как мы над ними издеваемся!" Только больной мозг может поверить в то, что кошка, которую ты обидел, к тебе придет целоваться.Уже 32 года театр дарит радость детям и взрослым. Зрители приходят в фойе, они начинают экскурсию, поднимаются наверх и видят Катины картины. Гостям показывают Хрустальный замок, затем они садятся в зрительный зал, где есть кондиционеры и очистители воздуха. Даже тем, у кого есть аллергия, не будет ничего. Это театр радости, театр здоровья, театр культуры. Мы несем культуру, понимаете? Именно традицию нашего советского искусства, можно сказать!– Ваши спектакли особые – это работа как артистов, так и кошек. Кто в основном является главным генератором идей? Есть ли такой человек или все на равных?– Вы знаете, вся наша работа построена на том, что каждый – Дима, Катя, Вова, я – думает о том, чтобы не стать хуже других. Я вижу, что Дима сделал что-то, начинаю думать сам, сделал Вова – думает Катя. У нас идет творческий процесс, мы "варимся" индивидуально. Каждый находит себе режиссеров, художника, костюмера, заказывает реквизит. Это такой внутренний творческий котел, солнце, где все кипит. Наша задача как солнца – дать свет и тепло. Это мы и делаем со сцены. Вот таким образом мы создаем спектакли и работаем.– Сколько в среднем занимает разработка спектакля?– Где-то полгода. Большое спасибо нашему Департаменту культуры. Они даже при пандемии выделили нам средства, чтобы мы могли что-то поставить. Можно сказать, третий год остановлена полноценная работа театра, но мы продолжаем ставить спектакли, работаем, совершенствуемся.Я рад тому, что остался в России. Понимаю, что за рубежом я получил бы больше денег, имел бы яхту, дома. Зато здесь, когда я иду по улице, со мной каждый человек здоровается, каждый улыбается. Олигарх идет – его никто не любит, а я иду – люди радуются. Это же счастье! Поэтому я выстраиваю всю программу на том, чтобы люди развивали в себе человеческие качества. Хочешь быть богатым – не сиди сложа руки, ищи в себе дар! Чем раньше ты станешь его развивать, тем лучше. В семь лет я понял, что стану клоуном, и начал готовить себя к этой профессии, в 16 стал первым клоуном Советского Союза на смотре художественной самодеятельности. Чем раньше вы начнете развиваться и станете мастером своей профессии, тем раньше у вас будет уважение и признание людей, ну и деньги. Я сыграл именно на этом – создал необыкновенные условия для кошек. Здесь им не нужно выживать, они поняли, что здесь хорошо и что здесь их любят.– У вас каких кошек больше – породистых или беспородных?– У меня разные кошки, мне не важна порода. Я смотрю им в глаза. Нужно, чтобы животное было психически нормальное, потому что есть кошки, которые пугливы от природы. Таких мы в театр не берем, их нужно отдать в семью, им там будет прекрасно. Приучить животное к музыке, к свету, к многолюдной атмосфере очень непросто. Домашнюю кошку можно очень легко научить всему, у меня даже есть специальная программа для этого, а вот чтобы кошка вышла на сцену… Нужно животное с нормальной психикой, плюс умение аккуратно, правильно ввести ее в процесс. Чтобы у кошки не было напряжения, чтобы для нее это было радостью, праздником, игрой. Вот на этом все построено.– За какой срок кошка с нуля может стать артисткой театра?– Все по-разному. Это очень сложно сказать. Иногда процесс занимает два часа, иногда месяц, иногда неделю, иногда год. Непредсказуемо. Кошка сама подсказывает, за ней надо наблюдать, как за детьми. Ваш ребенок должен стать вашим другом.– Все ваши дети так или иначе пришли к кошкам, к театру, но мы также знаем, что у вас много внуков.– Да, у меня шестеро внуков.– Может быть, вопрос еще слишком ранний, но, возможно, кто-то из них уже хочет связать свою жизнь с театром, тяготеет к кошкам не только как к домашним животным, а как к чему-то большему, как к артистам?– Моему старшему внуку Никите уже 18 лет, его уже взяли в Большой театр, он закончил хореографическую академию… Еще один маленький, самолеты строит, хочет дизайнером стать. Девочки еще себя ищут, хотя Настенька хочет стать врачом, нейрохирургом. Все разные.– Возможно, внуки захотят пойти по вашим стопам через какое-то время...– Жизнь покажет. Мы не давим. Мы находим природную способность, дар, выясняем.– Сегодня мы очень много говорили про кошек, а что насчет собак?– У нас выступают не только кошки, но и собаки, сейчас их 10. А вообще я люблю всех животных. Была бы возможность, у меня были бы и слоник, и лошадка.– Помогаете ли вы каким-то благотворительным организациям, связанными с животными, возможно, каким-то приютам?– Да. Когда мы приезжаем в города с выступлениями, приходят люди, которые любят животных. Они приносят кассу. Я говорю зрителям, что если спектакль понравился, дайте ребенку сколько можете, пусть он своей рукой положит деньги в эту кассу, покормит бездомных кошечек и собачек. Люди жертвуют деньги, собирают полные кассы. Кроме того, я встретил человека, у которого появилось желание создать у нас питомники для животных – не как обычные в России, а как за рубежом. Например, как шелтеры в Америке. Там бездомных животных содержат в удивительных условиях, люди могут просто прийти и взять себе кошечку.– То есть в планах такой проект шелтера есть?– Это все зависит от того человека. На Руси были люди, которые ценили искусство, любили свой народ, свое Отечество и вкладывали деньги, чтобы здесь было все самое лучшее. Наш театр – это как бриллиант, мы же не похожи ни на кого. Как сказал Бельмондо, это не театр, не цирк, не балет, это "нью вейв". Это интересно! Мы попали именно в ту струю, когда что-то необычное, такое сказочное, доброе и милое дарим зрителю со сцены. Ребенок должен прийти к нам и почувствовать эту энергию, он должен жить и понимать, что доброта – это единственное внутреннее состояние, которое спасет человечество!

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интервью, юрий куклачев, театр кошек куклачева, кошки