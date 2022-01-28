Путин и Макрон отметили близость позиций по теме иранской ядерной сделки
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг СВПД и отметили близость позиций по этой проблеме
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отметили близость позиций, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.