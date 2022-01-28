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Путин и Макрон отметили близость позиций по теме иранской ядерной сделки
Путин и Макрон отметили близость позиций по теме иранской ядерной сделки - РИА Новости, 28.01.2022
Путин и Макрон отметили близость позиций по теме иранской ядерной сделки
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:31
2022-01-28T16:31
в мире
оон
тегеран (город)
франция
владимир путин
михаил ульянов
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отметили близость позиций, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
https://ria.ru/20220128/energetika-1770019370.html
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в мире, оон, тегеран (город), франция, владимир путин, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
16:31 28.01.2022
 
Путин и Макрон отметили близость позиций по теме иранской ядерной сделки

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг СВПД и отметили близость позиций по этой проблеме

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону
 Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отметили близость позиций, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
16:25
Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
 
В миреООНТегеран (город)ФранцияВладимир ПутинМихаил УльяновДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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