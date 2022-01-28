https://ria.ru/20220128/strelba-1769899539.html

В Таджикистане подтвердили прекращение стрельбы на границе

В Таджикистане подтвердили прекращение стрельбы на границе - РИА Новости, 28.01.2022

В Таджикистане подтвердили прекращение стрельбы на границе

Стрельба в районе таджикско-киргизской границы, где накануне произошел вооруженный конфликт, прекращена после переговоров главы Согдийской области Таджикистана... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:39

2022-01-28T06:39

2022-01-28T06:39

в мире

киргизия

таджикистан

баткенская область

согдийская область

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_162:238:1949:1243_1920x0_80_0_0_20e63bb73afe9fd1aaad07d6e7439fb5.jpg

ДУШАНБЕ, 28 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Стрельба в районе таджикско-киргизской границы, где накануне произошел вооруженный конфликт, прекращена после переговоров главы Согдийской области Таджикистана с губернатором Баткенской области Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Согдийской области.Переговоры между сторонами конфликта будут продолжены в пятницу с участием представителей правоохранительных органов и председателей приграничных районов.Накануне вечером на автодороге Ош-Баткен, в районе таджикских кишлаков Сомониён и Ходжи Аъло на таджикско-киргизской границе произошел вооруженный конфликт между таджикскими и киргизскими пограничниками.

киргизия

таджикистан

баткенская область

согдийская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область, согдийская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии