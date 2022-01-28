В Таджикистане подтвердили прекращение стрельбы на границе
Пресс-служба главы Согдийской области Таджикистана: прекратилась стрельба на границе
© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
© Фото : пресс-служба ГПС КР
ДУШАНБЕ, 28 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Стрельба в районе таджикско-киргизской границы, где накануне произошел вооруженный конфликт, прекращена после переговоров главы Согдийской области Таджикистана с губернатором Баткенской области Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Согдийской области.
"В ходе переговоров главы Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода с губернатором Баткенской области Киргизии Абдукаримом Алимбаевым достигнута договоренность о прекращение огня. Открыты дороги, войска выводятся. Совместная комиссия приступит к расследованию утром 28 января", - сказал собеседник агентства. По его словам, окончательные данные о раненых и погибших уточняются.
Переговоры между сторонами конфликта будут продолжены в пятницу с участием представителей правоохранительных органов и председателей приграничных районов.
Накануне вечером на автодороге Ош-Баткен, в районе таджикских кишлаков Сомониён и Ходжи Аъло на таджикско-киргизской границе произошел вооруженный конфликт между таджикскими и киргизскими пограничниками.
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