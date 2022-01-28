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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня - РИА Новости, 28.01.2022
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Киргизия и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:05
2022-01-28T01:05
2022-01-28T01:37
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баткенская область
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БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Киргизии.По его словам, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.Ранее стало известно о начале перестрелки между пограничниками двух стран. По информации Погранслужбы Киргизии, с противоположной стороны применяли гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирия удалось достичь к вечеру 30 апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область, согдийская область
01:05 28.01.2022 (обновлено: 01:37 28.01.2022)
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Погранслужба Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе
БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Киргизии.
"По итогам переговоров <…> достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен —Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области
Киргизии и Согдийской области
Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.
Ранее стало известно о начале перестрелки между пограничниками двух стран. По информации Погранслужбы Киргизии, с противоположной стороны применяли гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии
и Таджикистана
периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирия удалось достичь к вечеру 30 апреля.