https://ria.ru/20220128/stoltenberg-1770025523.html

НАТО не знает о намерениях России по Украине, заявил Столтенберг

НАТО не знает о намерениях России по Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.01.2022

НАТО не знает о намерениях России по Украине, заявил Столтенберг

НАТО не осведомлена о намерениях России в ситуации вокруг Украины, будет принимать решения, в том числе по размещению дополнительных сил, в зависимости от... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:45

2022-01-28T16:45

2022-01-28T16:58

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. НАТО не осведомлена о намерениях России в ситуации вокруг Украины, будет принимать решения, в том числе по размещению дополнительных сил, в зависимости от развития ситуации, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы не знаем о намерениях России. Мы постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации... Мы продолжаем считать, что лучшее решение – это дипломатия. Продолжаем посылать сигналы, что нападение на Украину будить иметь для России высокую цену", - сказал Столтенберг, выступая на онлайн-мероприятии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, нато, россия, сша, йенс столтенберг