Нижегородская область получила первую партию "Спутника М"
Нижегородская область получила первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник М"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Нижегородскую область, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"В Нижегородскую область впервые поступила вакцина "Спутник М" в количестве 2160 доз. В ближайшие часы вакцина поступит в детские лечебные организации области", - написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
Всего, по словам министра, в Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса более 1,8 миллиона человек, что составляет более 56% населения региона.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе организованы пункты вакцинации "Спутником М", закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные бригады. "В регионе стартует вакцинация "Спутником М". Все профильные медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Это важный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Мы видим, что новый штамм более опасен для детей, чем предыдущие, а вакцина является лучшим способом защитить здоровье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор напомнил, что вакцинация детей будет проводиться с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр, который примет решение о допуске к вакцинации. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области выявлен 246 961 случай заболевания коронавирусом (1445 – за последние сутки), 225 175 человек выздоровели, 10 441 пациент скончался.