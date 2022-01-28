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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/sputnik-1769953900.html
Нижегородская область получила первую партию "Спутника М"
Нижегородская область получила первую партию "Спутника М" - РИА Новости, 28.01.2022
Нижегородская область получила первую партию "Спутника М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Нижегородскую область, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:23
2022-01-28T12:23
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
здоровье - общество
глеб никитин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Нижегородскую область, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."В Нижегородскую область впервые поступила вакцина "Спутник М" в количестве 2160 доз. В ближайшие часы вакцина поступит в детские лечебные организации области", - написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.Всего, по словам министра, в Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса более 1,8 миллиона человек, что составляет более 56% населения региона.В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе организованы пункты вакцинации "Спутником М", закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные бригады. "В регионе стартует вакцинация "Спутником М". Все профильные медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Это важный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Мы видим, что новый штамм более опасен для детей, чем предыдущие, а вакцина является лучшим способом защитить здоровье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор напомнил, что вакцинация детей будет проводиться с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр, который примет решение о допуске к вакцинации. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации.По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области выявлен 246 961 случай заболевания коронавирусом (1445 – за последние сутки), 225 175 человек выздоровели, 10 441 пациент скончался.
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общество, нижегородская область, здоровье - общество, глеб никитин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:23 28.01.2022
 
Нижегородская область получила первую партию "Спутника М"

Нижегородская область получила первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник М"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Нижегородскую область, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Нижегородскую область впервые поступила вакцина "Спутник М" в количестве 2160 доз. В ближайшие часы вакцина поступит в детские лечебные организации области", - написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
Всего, по словам министра, в Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса более 1,8 миллиона человек, что составляет более 56% населения региона.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе организованы пункты вакцинации "Спутником М", закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные бригады. "В регионе стартует вакцинация "Спутником М". Все профильные медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Это важный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Мы видим, что новый штамм более опасен для детей, чем предыдущие, а вакцина является лучшим способом защитить здоровье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор напомнил, что вакцинация детей будет проводиться с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр, который примет решение о допуске к вакцинации. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области выявлен 246 961 случай заболевания коронавирусом (1445 – за последние сутки), 225 175 человек выздоровели, 10 441 пациент скончался.
 
Распространение коронавирусаОбществоНижегородская областьЗдоровье - ОбществоГлеб НикитинКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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