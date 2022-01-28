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Нижегородская область получила первую партию "Спутника М"

Нижегородская область получила первую партию "Спутника М" - РИА Новости, 28.01.2022

Нижегородская область получила первую партию "Спутника М"

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Нижегородскую область, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:23

2022-01-28T12:23

2022-01-28T12:23

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

здоровье - общество

глеб никитин

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коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Нижегородскую область, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."В Нижегородскую область впервые поступила вакцина "Спутник М" в количестве 2160 доз. В ближайшие часы вакцина поступит в детские лечебные организации области", - написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.Всего, по словам министра, в Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса более 1,8 миллиона человек, что составляет более 56% населения региона.В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе организованы пункты вакцинации "Спутником М", закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные бригады. "В регионе стартует вакцинация "Спутником М". Все профильные медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Это важный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Мы видим, что новый штамм более опасен для детей, чем предыдущие, а вакцина является лучшим способом защитить здоровье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор напомнил, что вакцинация детей будет проводиться с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр, который примет решение о допуске к вакцинации. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации.По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области выявлен 246 961 случай заболевания коронавирусом (1445 – за последние сутки), 225 175 человек выздоровели, 10 441 пациент скончался.

нижегородская область

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