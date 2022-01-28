https://ria.ru/20220128/shtraf-1770009009.html
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных - РИА Новости, 28.01.2022
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных
Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:44
2022-01-28T15:44
2022-01-28T16:11
общество
госдума рф
владимир бурматов
единая россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
павел крашенинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770014933_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_76558ab926c3eb030be4172efd3ac2e9.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).В конце декабря 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с животными. Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников. Им, в частности, предлагается штрафовать за выброс животных на улицу."Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию", - сказал Бурматов.По его словам, соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях."Конечно, здесь потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом", - добавил Бурматов.
https://ria.ru/20220128/priyut-1769910259.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770014933_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3195241c15989f008de69d707b5ac85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, владимир бурматов, единая россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), павел крашенинников
15:44 28.01.2022 (обновлено: 16:11 28.01.2022)
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных
Депутат Бурматов: весной Госдума примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).
В конце декабря 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с животными. Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года депутаты от ЕР Владимир Бурматов
и Павел Крашенинников
. Им, в частности, предлагается штрафовать за выброс животных на улицу.
"Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию", - сказал Бурматов.
По его словам, соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях.
"Конечно, здесь потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом", - добавил Бурматов.