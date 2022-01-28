https://ria.ru/20220128/shtraf-1770009009.html

Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных

Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных - РИА Новости, 28.01.2022

Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных

Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:44

2022-01-28T15:44

2022-01-28T16:11

общество

госдума рф

владимир бурматов

единая россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

павел крашенинников

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).В конце декабря 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с животными. Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников. Им, в частности, предлагается штрафовать за выброс животных на улицу."Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию", - сказал Бурматов.По его словам, соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях."Конечно, здесь потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом", - добавил Бурматов.

https://ria.ru/20220128/priyut-1769910259.html

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общество, госдума рф, владимир бурматов, единая россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), павел крашенинников