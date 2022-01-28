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Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных - РИА Новости, 28.01.2022
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных
Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:44
2022-01-28T16:11
общество
госдума рф
владимир бурматов
единая россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
павел крашенинников
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).В конце декабря 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с животными. Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников. Им, в частности, предлагается штрафовать за выброс животных на улицу."Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию", - сказал Бурматов.По его словам, соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях."Конечно, здесь потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом", - добавил Бурматов.
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общество, госдума рф, владимир бурматов, единая россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), павел крашенинников
15:44 28.01.2022 (обновлено: 16:11 28.01.2022)
 
Госдума весной примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных

Депутат Бурматов: весной Госдума примет закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЩенки в ветеринарном блоке приюта для бездомных животных
Щенки в ветеринарном блоке приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за избавление от питомцев и выброс животных на улицу, могут принять этой весной, заявил РИА Новости первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).
В конце декабря 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с животными. Законопроект внесли в Госдуму в июле 2021 года депутаты от ЕР Владимир Бурматов и Павел Крашенинников. Им, в частности, предлагается штрафовать за выброс животных на улицу.
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"Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию", - сказал Бурматов.
По его словам, соответствующая поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях.
"Конечно, здесь потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом", - добавил Бурматов.
 
ОбществоГосдума РФВладимир БурматовЕдиная РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Павел Крашенинников
 
 
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