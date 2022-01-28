https://ria.ru/20220128/rubl-1769903080.html

Курс рубля продолжает умеренно укрепляться

Курс рубля продолжает умеренно укрепляться - РИА Новости, 28.01.2022

Курс рубля продолжает умеренно укрепляться

Курс рубля в начале утренних торгов пятницы продолжает умеренно укрепляться и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:52

2022-01-28T07:52

2022-01-28T07:53

экономика

brent

московская биржа

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов пятницы продолжает умеренно укрепляться и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Накануне национальная валюта показала значительный рост. Курс рубля вырос на 1,46 рубля к доллару, а рост к евро составил 2,43 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 19 копеек, до 77,77 рубля, курс евро - на 26 копеек, до 86,71 рубля.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41%, до 88,53 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220128/aktsii-1769902507.html

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экономика, brent, московская биржа