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Курс рубля продолжает умеренно укрепляться
Курс рубля продолжает умеренно укрепляться - РИА Новости, 28.01.2022
Курс рубля продолжает умеренно укрепляться
Курс рубля в начале утренних торгов пятницы продолжает умеренно укрепляться и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.01.2022
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экономика
brent
московская биржа
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов пятницы продолжает умеренно укрепляться и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Накануне национальная валюта показала значительный рост. Курс рубля вырос на 1,46 рубля к доллару, а рост к евро составил 2,43 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 19 копеек, до 77,77 рубля, курс евро - на 26 копеек, до 86,71 рубля.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41%, до 88,53 доллара за баррель.
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экономика, brent, московская биржа
07:52 28.01.2022 (обновлено: 07:53 28.01.2022)
 
Курс рубля продолжает умеренно укрепляться

Курс рубля продолжает умеренно укрепляться в начале утренних торгов пятницы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов пятницы продолжает умеренно укрепляться и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.
Накануне национальная валюта показала значительный рост. Курс рубля вырос на 1,46 рубля к доллару, а рост к евро составил 2,43 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 19 копеек, до 77,77 рубля, курс евро - на 26 копеек, до 86,71 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41%, до 88,53 доллара за баррель.
Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
07:37
Российский рынок акций повышается на один процент
 
ЭкономикаBrentМосковская биржа
 
 
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