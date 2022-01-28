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В Минздраве заявили о положительной динамике в борьбе с онкозаболеваниями
В Минздраве заявили о положительной динамике в борьбе с онкозаболеваниями - РИА Новости, 28.01.2022
В Минздраве заявили о положительной динамике в борьбе с онкозаболеваниями
Положительная динамика показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" отмечается в 2021 году в России, несмотря на пандемию, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:50
2022-01-28T15:57
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
рак
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Положительная динамика показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" отмечается в 2021 году в России, несмотря на пандемию, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отмечается положительна динамика показателей за январь-ноябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал Камкин на круглом столе в Госдуме о совершенствовании законодательного, организационного и финансового обеспечения оказания онкологической помощи в России.Согласно презентации Камкина, доля злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии, выросла в 2021 году (по данным на ноябрь) до 57,5%, тогда как в 2020 году она составляла 56,3%.Одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями в 2021 году снизилась до 20,5%, в 2020 году показатель составлял 20,6%, отмечается в презентации.За время реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в России были переоснащены 214 региональных и 60 федеральных медицинских организаций, введено в эксплуатацию 3 центра протонно-лучевой терапии, организованы 18 референс-центров, уточняется в презентации.
https://ria.ru/20220108/rak-1767000839.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, рак, россия
15:50 28.01.2022 (обновлено: 15:57 28.01.2022)
 
В Минздраве заявили о положительной динамике в борьбе с онкозаболеваниями

Замглавы Минздрава Камкин сообщил о положительной динамике в борьбе с онкозаболеваниями

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Положительная динамика показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" отмечается в 2021 году в России, несмотря на пандемию, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отмечается положительна динамика показателей за январь-ноябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал Камкин на круглом столе в Госдуме о совершенствовании законодательного, организационного и финансового обеспечения оказания онкологической помощи в России.
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Согласно презентации Камкина, доля злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии, выросла в 2021 году (по данным на ноябрь) до 57,5%, тогда как в 2020 году она составляла 56,3%.
Одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями в 2021 году снизилась до 20,5%, в 2020 году показатель составлял 20,6%, отмечается в презентации.
За время реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в России были переоснащены 214 региональных и 60 федеральных медицинских организаций, введено в эксплуатацию 3 центра протонно-лучевой терапии, организованы 18 референс-центров, уточняется в презентации.
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