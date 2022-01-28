https://ria.ru/20220128/prizyv-1770043643.html
В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий
В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий - РИА Новости, 28.01.2022
В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий
Россия обеспокоена информацией о вооруженном инциденте на границе Киргизии и Таджикистана, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:50
2022-01-28T17:50
2022-01-28T18:07
в мире
киргизия
таджикистан
россия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия обеспокоена информацией о вооруженном инциденте на границе Киргизии и Таджикистана, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон", - говорится в сообщении.Москва приветствует достигнутые Бишкеком и Душанбе договоренности о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Приветствуем достигнутые между киргизской и таджикистанской сторонами договоренности о прекращении огня, отводе вооруженных сил от границы и совместном патрулировании данного участка", - говорится в заявлении Зайцева на сайте МИД РФ.По его словам, Москва поддерживает обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать противоречия исключительно мирным дипломатическим путем.В четверг погранслужба Киргизии сообщала о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220128/granitsa-1769925811.html
https://ria.ru/20220128/kompromiss-1769918524.html
киргизия
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, россия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, одкб
17:50 28.01.2022 (обновлено: 18:07 28.01.2022)
В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий
В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Россия обеспокоена информацией о вооруженном инциденте на границе Киргизии и Таджикистана, сообщается на сайте
МИД РФ в пятницу.
"Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Москва
приветствует достигнутые Бишкеком
и Душанбе
договоренности о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Приветствуем достигнутые между киргизской и таджикистанской сторонами договоренности о прекращении огня, отводе вооруженных сил от границы и совместном патрулировании данного участка", - говорится в заявлении Зайцева на сайте МИД РФ.
По его словам, Москва поддерживает обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ
) Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать противоречия исключительно мирным дипломатическим путем.
В четверг погранслужба Киргизии сообщала о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.