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В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий

В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий - РИА Новости, 28.01.2022

В МИД призвали Таджикистан и Киргизию к мирному разрешению противоречий

Россия обеспокоена информацией о вооруженном инциденте на границе Киргизии и Таджикистана, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:50

2022-01-28T17:50

2022-01-28T18:07

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия обеспокоена информацией о вооруженном инциденте на границе Киргизии и Таджикистана, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января сего года вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон", - говорится в сообщении.Москва приветствует достигнутые Бишкеком и Душанбе договоренности о прекращении огня и отводе вооруженных сил от границы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Приветствуем достигнутые между киргизской и таджикистанской сторонами договоренности о прекращении огня, отводе вооруженных сил от границы и совместном патрулировании данного участка", - говорится в заявлении Зайцева на сайте МИД РФ.По его словам, Москва поддерживает обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать противоречия исключительно мирным дипломатическим путем.В четверг погранслужба Киргизии сообщала о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220128/granitsa-1769925811.html

https://ria.ru/20220128/kompromiss-1769918524.html

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в мире, киргизия, таджикистан, россия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, одкб