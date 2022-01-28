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Медведев рассказал о результатах реформы МВД
Медведев рассказал о результатах реформы МВД - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал о результатах реформы МВД
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря инициированной им в 2011 году реформе МВД удалось многое сделать в вопросе... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:04
2022-01-28T12:59
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря инициированной им в 2011 году реформе МВД удалось многое сделать в вопросе создания профессионального сообщества полицейских, в частности, решили проблему маленьких зарплат."Действительно, система министерства внутренних дел, создание более профессионального сообщества полицейских – мне кажется, что многое за это время удалось сделать", - сказал Медведев.Медведев добавил, что многое удалось в вопросах повышения денежного довольствия, обновления кадрового состава, изменения законодательства о деятельности органов внутренних дел, материально-технического оснащения. "Другое дело, что и проблем ещё очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься, что называется", - констатировал зампредседателя Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий медведев, россия
08:04 28.01.2022 (обновлено: 12:59 28.01.2022)
 
Медведев рассказал о результатах реформы МВД

Зампредседателя Совбеза Медведев: после реформы МВД о мизерных зарплатах в полиции забыли

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря инициированной им в 2011 году реформе МВД удалось многое сделать в вопросе создания профессионального сообщества полицейских, в частности, решили проблему маленьких зарплат.
"Действительно, система министерства внутренних дел, создание более профессионального сообщества полицейских – мне кажется, что многое за это время удалось сделать", - сказал Медведев.
"У нас принято критиковать полицию, как и во многих странах, это совершенно естественно, потому что есть и проблемы, и перегибы, и злоупотребления, но, тем не менее, эти люди нас защищают. Так вот, когда все это начиналось, зарплата была просто мизерной. Сейчас об этом даже забыли", - отметил он.
Медведев добавил, что многое удалось в вопросах повышения денежного довольствия, обновления кадрового состава, изменения законодательства о деятельности органов внутренних дел, материально-технического оснащения. "Другое дело, что и проблем ещё очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься, что называется", - констатировал зампредседателя Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Дмитрий МедведевРоссия
 
 
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