08:04 28.01.2022 (обновлено: 12:59 28.01.2022)
Медведев рассказал о результатах реформы МВД
Зампредседателя Совбеза Медведев: после реформы МВД о мизерных зарплатах в полиции забыли
Сотрудник полиции России. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря инициированной им в 2011 году реформе МВД удалось многое сделать в вопросе создания профессионального сообщества полицейских, в частности, решили проблему маленьких зарплат.
"Действительно, система министерства внутренних дел, создание более профессионального сообщества полицейских – мне кажется, что многое за это время удалось сделать", - сказал Медведев.
"У нас принято критиковать полицию, как и во многих странах, это совершенно естественно, потому что есть и проблемы, и перегибы, и злоупотребления, но, тем не менее, эти люди нас защищают. Так вот, когда все это начиналось, зарплата была просто мизерной. Сейчас об этом даже забыли", - отметил он.
Медведев добавил, что многое удалось в вопросах повышения денежного довольствия, обновления кадрового состава, изменения законодательства о деятельности органов внутренних дел, материально-технического оснащения. "Другое дело, что и проблем ещё очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься, что называется", - констатировал зампредседателя Совбеза.