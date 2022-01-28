https://ria.ru/20220128/politsiya-1769903657.html

Медведев рассказал о результатах реформы МВД

Медведев рассказал о результатах реформы МВД - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал о результатах реформы МВД

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря инициированной им в 2011 году реформе МВД удалось многое сделать в вопросе... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:04

2022-01-28T08:04

2022-01-28T12:59

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря инициированной им в 2011 году реформе МВД удалось многое сделать в вопросе создания профессионального сообщества полицейских, в частности, решили проблему маленьких зарплат."Действительно, система министерства внутренних дел, создание более профессионального сообщества полицейских – мне кажется, что многое за это время удалось сделать", - сказал Медведев.Медведев добавил, что многое удалось в вопросах повышения денежного довольствия, обновления кадрового состава, изменения законодательства о деятельности органов внутренних дел, материально-технического оснащения. "Другое дело, что и проблем ещё очень много, и нареканий хватает, и есть чем заниматься, что называется", - констатировал зампредседателя Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий медведев, россия