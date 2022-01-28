В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
Несовершеннолетним жителям Петербурга запрещается посещение музеев, театров и кинотеатров
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженная Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга с пятницы запрещается посещение музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, зоопарков, бассейнов и фитнес-центров из-за ухудшения эпидситуации.
"Запрещается (с 28 января) посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - информирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Организации дополнительного образования в Петербурге будут работать в дистанционном формате.
Эти ограничения действуют по 13 февраля.
При этом, как сообщала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, городские власти пока не планируют централизованно переводить школы на дистанционный формат обучения, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Это решение вправе принимать директора школ в зависимости от эпидситуации в учебном заведении.