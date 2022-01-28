https://ria.ru/20220128/peterburg-1769889505.html

В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино

В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино - РИА Новости, 28.01.2022

В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино

Несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга с пятницы запрещается посещение музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, зоопарков, бассейнов и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:42

2022-01-28T00:42

2022-01-28T00:42

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

ирина потехина

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539340_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_2d3df2b094b6e61b3778ed18d30ed37d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга с пятницы запрещается посещение музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, зоопарков, бассейнов и фитнес-центров из-за ухудшения эпидситуации.Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Организации дополнительного образования в Петербурге будут работать в дистанционном формате.Эти ограничения действуют по 13 февраля.При этом, как сообщала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, городские власти пока не планируют централизованно переводить школы на дистанционный формат обучения, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Это решение вправе принимать директора школ в зависимости от эпидситуации в учебном заведении.

https://ria.ru/20220127/novosibirsk-1769718304.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, ирина потехина, коронавирус covid-19, коронавирус в россии