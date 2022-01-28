07:06 28.01.2022 (обновлено: 13:09 28.01.2022)
В мире есть те, кто может производить тяжелые патогены, заявил Медведев
Медведев: в мире есть те, кто может производить тяжелые патогены, вопрос в их прозрачности
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил, что в мире существует большое количество различных структур, способных производить различного рода патогены, вопрос в том, насколько их работа прозрачна, поэтому необходимо соблюдение конвенции по предотвращению биологических опасностей и контроль за процессами.
"Есть же очень большое количество различных структур, которые способны производить, это уже вопрос безопасности, различного рода патогены. Они и были, и есть, вопрос в том, в чьих руках они находятся, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность", — сказал Медведев.
"Так вот, контроль за вот этими процессами, соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей, мне кажется, очень важны для человечества", — подчеркнул он.