https://ria.ru/20220128/patogeny-1769899989.html

В мире есть те, кто может производить тяжелые патогены, заявил Медведев

В мире есть те, кто может производить тяжелые патогены, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

В мире есть те, кто может производить тяжелые патогены, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил, что в мире существует большое количество различных... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:06

2022-01-28T07:06

2022-01-28T13:09

в мире

дмитрий медведев

здоровье

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил, что в мире существует большое количество различных структур, способных производить различного рода патогены, вопрос в том, насколько их работа прозрачна, поэтому необходимо соблюдение конвенции по предотвращению биологических опасностей и контроль за процессами."Так вот, контроль за вот этими процессами, соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей, мне кажется, очень важны для человечества", — подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html

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в мире, дмитрий медведев, здоровье, россия