https://ria.ru/20220128/partiya-1770001392.html

Токаев призвал правящую партию решать социальные проблемы

Токаев призвал правящую партию решать социальные проблемы - РИА Новости, 28.01.2022

Токаев призвал правящую партию решать социальные проблемы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что представители правящей партии "Нур Отан" (Свет Отечества) дистанцировались от решения... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:17

2022-01-28T15:17

2022-01-28T15:17

в мире

казахстан

нур отан (казахстан)

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что представители правящей партии "Нур Отан" (Свет Отечества) дистанцировались от решения социально-экономических проблем, у партийцев нет авторитета среди населения, это было заметно в ходе массовых беспорядков в начале января.В пятницу прошел внеочередной съезд правящей партии "Нур Отан" в онлайн-формате, трансляцию в Twitter вела пресс-служба президента."Необходимо усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах. Значок депутата маслихата (местный представительный орган – ред.) – это не мнимый атрибут принадлежности к региональной элите и не пропуск в высокие кабинеты. Это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа", - приводит слова Токаева пресс-служба в Twitter.По его словам, народные избранники должны четко уяснить эту принципиальную разницу. Пока же казахстанские депутаты "не обладают должным авторитетом среди граждан". "Это было явно заметно во время трагических январских событий", - сказал он.Токаев напомнил, что по результатам 2021 года правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. "Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны?... По итогам прошлогодних выборов "Нур Отан" получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге", - добавил президент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769970920.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

https://ria.ru/20220128/blekaut-1769851688.html

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в мире, казахстан, нур отан (казахстан), касым-жомарт токаев