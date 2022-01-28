https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html
Медведев рассказал, как бороться с пандемией
Медведев рассказал, как бороться с пандемией - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, как бороться с пандемией
Справиться с пандемией коронавируса не удастся в одиночку, нужно развивать международное сотрудничество и бороться с вызовом общими средствами, заявил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:16
2022-01-28T06:16
2022-01-28T13:09
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Справиться с пандемией коронавируса не удастся в одиночку, нужно развивать международное сотрудничество и бороться с вызовом общими средствами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Медведев добавил, что России удалось выстроить систему реагирования и научиться работать в этих условиях, оказывая медицинскую помощь нуждающимся и развивая волонтерство.Но, по его словам, нужно сотрудничать с зарубежными коллегами."Очень важно все-таки развивать международное сотрудничество в этой сфере. Еще раз подчеркиваю: не закрываться друг от друга, а развивать международное сотрудничество. Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом "омикрон": казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть, даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы и лечения, естественно, и коммуникации, и всего остального. А появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения. С одной стороны, меньше госпитализаций, летальность, слава богу, меньше. Но, с другой стороны, это огромное количество людей, которые все-таки болеют и которым нужно оказывать медицинскую помощь. И вот это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:16 28.01.2022 (обновлено: 13:09 28.01.2022)
Медведев рассказал, как бороться с пандемией
Замглавы СБ Медведев: с пандемией не справиться в одиночку, это общий вызов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Справиться с пандемией коронавируса не удастся в одиночку, нужно развивать международное сотрудничество и бороться с вызовом общими средствами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью
РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Что касается тех уроков, которые существуют и для всего мира, и для нашей страны, то, мне кажется, этих уроков несколько. Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами. Это первый момент", - сказал он.
Медведев
добавил, что России
удалось выстроить систему реагирования и научиться работать в этих условиях, оказывая медицинскую помощь нуждающимся и развивая волонтерство.
Но, по его словам, нужно сотрудничать с зарубежными коллегами.
"Очень важно все-таки развивать международное сотрудничество в этой сфере. Еще раз подчеркиваю: не закрываться друг от друга, а развивать международное сотрудничество. Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом "омикрон": казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть, даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы и лечения, естественно, и коммуникации, и всего остального. А появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения. С одной стороны, меньше госпитализаций, летальность, слава богу, меньше. Но, с другой стороны, это огромное количество людей, которые все-таки болеют и которым нужно оказывать медицинскую помощь. И вот это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга", - добавил он.