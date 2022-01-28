https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html

Медведев рассказал, как бороться с пандемией

Медведев рассказал, как бороться с пандемией - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал, как бороться с пандемией

Справиться с пандемией коронавируса не удастся в одиночку, нужно развивать международное сотрудничество и бороться с вызовом общими средствами, заявил... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:16

2022-01-28T06:16

2022-01-28T13:09

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Справиться с пандемией коронавируса не удастся в одиночку, нужно развивать международное сотрудничество и бороться с вызовом общими средствами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Медведев добавил, что России удалось выстроить систему реагирования и научиться работать в этих условиях, оказывая медицинскую помощь нуждающимся и развивая волонтерство.Но, по его словам, нужно сотрудничать с зарубежными коллегами."Очень важно все-таки развивать международное сотрудничество в этой сфере. Еще раз подчеркиваю: не закрываться друг от друга, а развивать международное сотрудничество. Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом "омикрон": казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть, даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы и лечения, естественно, и коммуникации, и всего остального. А появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения. С одной стороны, меньше госпитализаций, летальность, слава богу, меньше. Но, с другой стороны, это огромное количество людей, которые все-таки болеют и которым нужно оказывать медицинскую помощь. И вот это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/obschenie-1769898654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии