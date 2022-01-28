https://ria.ru/20220128/oruzhie-1769904653.html

Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия

Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России недопустима традиция свободного ношения оружия. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:18

2022-01-28T08:18

2022-01-28T13:01

общество

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962977_0:226:2701:1745_1920x0_80_0_0_04162ce09d85e042eace0d52e6abc4b2.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России недопустима традиция свободного ношения оружия."Здесь тоже нужно исходить в том числе из культуры и представлений наших людей. Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это ещё, так сказать, с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он заметил, что у американцев количество преступлений с использованием огнестрельного оружия гораздо больше, чем в России и во многих других странах.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, россия