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Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия
Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России недопустима традиция свободного ношения оружия. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:18
2022-01-28T08:18
2022-01-28T13:01
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России недопустима традиция свободного ношения оружия."Здесь тоже нужно исходить в том числе из культуры и представлений наших людей. Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это ещё, так сказать, с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он заметил, что у американцев количество преступлений с использованием огнестрельного оружия гораздо больше, чем в России и во многих других странах.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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общество, дмитрий медведев, россия
08:18 28.01.2022 (обновлено: 13:01 28.01.2022)
Медведев рассказал, почему в России недопустимо свободное ношение оружия
Зампредседателя Совбеза Медведев: разрешать свободное ношение оружия в России опасно