https://ria.ru/20220128/opoznanie-1770061723.html

Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали

Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали - РИА Новости, 28.01.2022

Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали

Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине, сообщил РИА Новости представитель областного... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:23

2022-01-28T19:23

2022-01-28T21:33

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК."Ее опознал супруг", — сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели нашли тело примерно в 150 метрах от Рождественского моста, это в километре от проруби в поселке.В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.

https://ria.ru/20220125/delo-1769366689.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область