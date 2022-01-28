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Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали
Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали - РИА Новости, 28.01.2022
Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали
Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине, сообщил РИА Новости представитель областного... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:23
2022-01-28T21:33
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК."Ее опознал супруг", — сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели нашли тело примерно в 150 метрах от Рождественского моста, это в километре от проруби в поселке.В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.
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происшествия, ленинградская область
19:23 28.01.2022 (обновлено: 21:33 28.01.2022)
 
Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали

Муж опознал тело женщины, утонувшей при крещенских купаниях в Ленинградской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК.
"Ее опознал супруг", — сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели нашли тело примерно в 150 метрах от Рождественского моста, это в километре от проруби в поселке.
В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 09:46
СК возбудил дело после гибели женщины в проруби в Ленинградской области
 
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