https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html

Попытка перехитрить омикрон закончилась плачевно

Врач назвал опасную ошибку во время волны "омикрона" - РИА Новости, 28.01.2022

Попытка перехитрить омикрон закончилась плачевно

Сообщения о легком течении "омикрона" вводят людей в опасное заблуждение, заявил американский врач Ашиш Джа в эфире телеканала Newsmax. Он отметил, что... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:05

2022-01-28T22:05

2022-01-28T23:49

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

ревакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756838807_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_8fbae3afaa46c39c2378c5fbc1c41ac3.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сообщения о легком течении "омикрона" вводят людей в опасное заблуждение, заявил американский врач Ашиш Джа в эфире телеканала Newsmax. Он отметил, что недооценивать опасность COVID-19 по-прежнему не стоит."Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем "дельта", но угроза все еще серьезная", — сказал медик.Врач также указал на заблуждение, с которым ему пришлось столкнуться: так, по словам Джа, некоторые пациенты пытаются "нарочно заразиться "омикроном", чтобы получить иммунитет. Специалист подчеркнул, что самым надежным и безопасным способом защититься от тяжелого течения заболевания по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация.В России также указывают, что вакцинация эффективно защищает от всех имеющихся типов коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ревакцинация, омикрон-штамм коронавируса