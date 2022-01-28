https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html
Попытка перехитрить омикрон закончилась плачевно
Врач назвал опасную ошибку во время волны "омикрона" - РИА Новости, 28.01.2022
Попытка перехитрить омикрон закончилась плачевно
Сообщения о легком течении "омикрона" вводят людей в опасное заблуждение, заявил американский врач Ашиш Джа в эфире телеканала Newsmax. Он отметил, что... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:05
2022-01-28T22:05
2022-01-28T23:49
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сообщения о легком течении "омикрона" вводят людей в опасное заблуждение, заявил американский врач Ашиш Джа в эфире телеканала Newsmax. Он отметил, что недооценивать опасность COVID-19 по-прежнему не стоит."Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем "дельта", но угроза все еще серьезная", — сказал медик.Врач также указал на заблуждение, с которым ему пришлось столкнуться: так, по словам Джа, некоторые пациенты пытаются "нарочно заразиться "омикроном", чтобы получить иммунитет. Специалист подчеркнул, что самым надежным и безопасным способом защититься от тяжелого течения заболевания по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация.В России также указывают, что вакцинация эффективно защищает от всех имеющихся типов коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html
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в мире, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ревакцинация, омикрон-штамм коронавируса
22:05 28.01.2022 (обновлено: 23:49 28.01.2022)
Врач назвал опасную ошибку во время волны "омикрона"
Американский врач Ашиш Джа: нарочно заражаться коронавирусом опасно