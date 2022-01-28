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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/omikron-1770056475.html
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 28.01.2022
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом
В Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:51
2022-01-28T19:02
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 27.01.2022 в Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", - говорится в сообщении.Отмечается, из заболевших 2014 человек (80,1%) не выезжали за пределы России, 500 случаев (19,9%) завезены и связаны с поездками в 61 страну. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10%, Египет – 9,8%, Доминиканскую республику – 6,6%.В возрастной структуре заболевших взрослые от 40 до 65 лет составили 43%, от 18 до 39 лет – 42%.
https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:51 28.01.2022 (обновлено: 19:02 28.01.2022)
 
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом

В Москве зарегистрировали 2514 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 27.01.2022 в Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", - говорится в сообщении.
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
16:59Распространение коронавируса
Мясников рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"
Отмечается, из заболевших 2014 человек (80,1%) не выезжали за пределы России, 500 случаев (19,9%) завезены и связаны с поездками в 61 страну. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10%, Египет – 9,8%, Доминиканскую республику – 6,6%.
В возрастной структуре заболевших взрослые от 40 до 65 лет составили 43%, от 18 до 39 лет – 42%.
Симптомы омикрона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 12:58Распространение коронавируса
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
 
Распространение коронавирусаМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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