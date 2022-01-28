https://ria.ru/20220128/omikron-1770056475.html
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 28.01.2022
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом
В Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:51
2022-01-28T18:51
2022-01-28T19:02
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 27.01.2022 в Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", - говорится в сообщении.Отмечается, из заболевших 2014 человек (80,1%) не выезжали за пределы России, 500 случаев (19,9%) завезены и связаны с поездками в 61 страну. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10%, Египет – 9,8%, Доминиканскую республику – 6,6%.В возрастной структуре заболевших взрослые от 40 до 65 лет составили 43%, от 18 до 39 лет – 42%.
https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:51 28.01.2022 (обновлено: 19:02 28.01.2022)
В Москве выявили 2514 случаев заражения омикрон-штаммом
В Москве зарегистрировали 2514 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса