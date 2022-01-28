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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/omikron-1769975383.html
Биолог назвал лучший сценарий завершения волны "омикрона" в Москве
Биолог назвал лучший сценарий завершения волны "омикрона" в Москве - РИА Новости, 28.01.2022
Биолог назвал лучший сценарий завершения волны "омикрона" в Москве
Лучшим сценарием для завершения волны "омикрона" в Москве окажется перевернутая английская буква V: если после резкого подъема заболеваемости до пиковых... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:39
2022-01-28T13:39
распространение коронавируса
общество
москва
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лучшим сценарием для завершения волны "омикрона" в Москве окажется перевернутая английская буква V: если после резкого подъема заболеваемости до пиковых значений выявление новых случаев начнет снижаться, полагает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.В беседе с РИА Новости он признал, что давать прогнозы по числу заболевших в момент начала пандемического шторма - неблагодарное занятие. Кроме того, каждый случай распространения вируса на конкретной территории в мире связан с большим количеством социальных факторов и по-своему уникален, а как следствие занимает разное время.Но, исходя из развития ситуации с "омикроном" в других странах, в первую очередь в Европе и США, видно, что выход на условный пик там занял от двух до трех недель, в первую очередь с учетом их транспортной связанности и уровня вакцинации населения."Здесь важно учитывать разные подходы к тестированию, сбору и публикации информации в разных странах. Так, например, мы видим, что в США цифры день ко дню могут скакать на 50–70%, и вряд ли это связано с реальной динамикой распространения заболевания, скорее, с особенностями сбора статистики. Важно подчеркнуть, что со всеми этими оговорками, видно, что ситуация после выхода на пик во всех странах развивается абсолютно по-разному", - отметил Тоневицкий.Так, например, если смотреть по скользящей семидневной средней (seven-day rolling average), в Великобритании пик довольно быстро пошел на спад, во Франции после небольшого спада начал расти новый пик, а в США после резкого падения количества заболевших на выходных несколько дней наблюдается плато, пояснил биолог."Принимая во внимание количество вакцинированных и/или переболевших в Москве, мы бы очень хотели надеяться на то, что пик, на который мы можем выйти в феврале, по крайней мере в столице, будет похож на перевернутую английскую V, что будет означать быстрый подъем и быстрый спад. Такое развитие событий выглядело бы наиболее благоприятным в условиях новой волны COVID-19", - добавил эксперт.Ранее Тоневицкий говорил, что количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80–90 тысяч в сутки в начале февраля, а к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5–2 миллиона россиян.По данным на 28 января, за сутки в России зарегистрировано 98 040 новых случаев COVID-19, в Москве - выявлено 23 994 новых случаев коронавируса (против 26 586 накануне). При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обратил внимание на то, что в ситуации с "омикроном" гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализации в регионах. По его словам, перегрева по этому направлению пока нет, хотя он возможен, но все необходимые меры принимаются. По данным оперштаба, 14 046 россиян с коронавирусом госпитализированы за сутки против 12 807 накануне, 12 226 в среду, 12 837 во вторник и 5 970 в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/omikron-1769971336.html
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общество, москва, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:39 28.01.2022
 
Биолог назвал лучший сценарий завершения волны "омикрона" в Москве

Биолог Тоневицкий: перевернутая "V" — лучший вариант завершения волны "омикрона" в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лучшим сценарием для завершения волны "омикрона" в Москве окажется перевернутая английская буква V: если после резкого подъема заболеваемости до пиковых значений выявление новых случаев начнет снижаться, полагает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.
В беседе с РИА Новости он признал, что давать прогнозы по числу заболевших в момент начала пандемического шторма - неблагодарное занятие. Кроме того, каждый случай распространения вируса на конкретной территории в мире связан с большим количеством социальных факторов и по-своему уникален, а как следствие занимает разное время.
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13:25В России
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Но, исходя из развития ситуации с "омикроном" в других странах, в первую очередь в Европе и США, видно, что выход на условный пик там занял от двух до трех недель, в первую очередь с учетом их транспортной связанности и уровня вакцинации населения.
"Здесь важно учитывать разные подходы к тестированию, сбору и публикации информации в разных странах. Так, например, мы видим, что в США цифры день ко дню могут скакать на 50–70%, и вряд ли это связано с реальной динамикой распространения заболевания, скорее, с особенностями сбора статистики. Важно подчеркнуть, что со всеми этими оговорками, видно, что ситуация после выхода на пик во всех странах развивается абсолютно по-разному", - отметил Тоневицкий.
Так, например, если смотреть по скользящей семидневной средней (seven-day rolling average), в Великобритании пик довольно быстро пошел на спад, во Франции после небольшого спада начал расти новый пик, а в США после резкого падения количества заболевших на выходных несколько дней наблюдается плато, пояснил биолог.
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"Принимая во внимание количество вакцинированных и/или переболевших в Москве, мы бы очень хотели надеяться на то, что пик, на который мы можем выйти в феврале, по крайней мере в столице, будет похож на перевернутую английскую V, что будет означать быстрый подъем и быстрый спад. Такое развитие событий выглядело бы наиболее благоприятным в условиях новой волны COVID-19", - добавил эксперт.
Ранее Тоневицкий говорил, что количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80–90 тысяч в сутки в начале февраля, а к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5–2 миллиона россиян.
По данным на 28 января, за сутки в России зарегистрировано 98 040 новых случаев COVID-19, в Москве - выявлено 23 994 новых случаев коронавируса (против 26 586 накануне). При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обратил внимание на то, что в ситуации с "омикроном" гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализации в регионах. По его словам, перегрева по этому направлению пока нет, хотя он возможен, но все необходимые меры принимаются. По данным оперштаба, 14 046 россиян с коронавирусом госпитализированы за сутки против 12 807 накануне, 12 226 в среду, 12 837 во вторник и 5 970 в понедельник.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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