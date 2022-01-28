https://ria.ru/20220128/omikron-1769971606.html

В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 28.01.2022

В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном"

Первые четыре случая заболевания штаммом "омикрон" подтвердили в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:26

2022-01-28T13:26

2022-01-28T13:26

распространение коронавируса

общество

чита

забайкальский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

ЧИТА, 28 янв - РИА Новости. Первые четыре случая заболевания штаммом "омикрон" подтвердили в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора."По полученным 28 января результатам в исследованных пробах от четырёх заболевших из Забайкальского края обнаружен вариант нового штамма вируса "омикрон", - говорится в сообщении.Уточняется, что все заболевшие прибыли в Забайкалье из других регионов и стран: иностранный гражданин из Индии; жительница Читы, прибывшая из-за рубежа, двое заболевших из Москвы."Заболевшие чувствуют себя хорошо, контактные с ними лица обследуются. Ситуация находится на контроле", - отметили в пресс-службе.

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, чита, забайкальский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса