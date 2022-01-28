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В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 28.01.2022
В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном"
Первые четыре случая заболевания штаммом "омикрон" подтвердили в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:26
2022-01-28T13:26
2022-01-28T13:26
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ЧИТА, 28 янв - РИА Новости. Первые четыре случая заболевания штаммом "омикрон" подтвердили в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора."По полученным 28 января результатам в исследованных пробах от четырёх заболевших из Забайкальского края обнаружен вариант нового штамма вируса "омикрон", - говорится в сообщении.Уточняется, что все заболевшие прибыли в Забайкалье из других регионов и стран: иностранный гражданин из Индии; жительница Читы, прибывшая из-за рубежа, двое заболевших из Москвы."Заболевшие чувствуют себя хорошо, контактные с ними лица обследуются. Ситуация находится на контроле", - отметили в пресс-службе.
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В Забайкалье выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Забайкальском крае выявили первые четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавируса