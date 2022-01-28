13:05 28.01.2022 (обновлено: 15:33 28.01.2022)
Избыточные ограничения при "омикроне" не имеют смысла, заявил Песков
Песков: опыт стран показывает, что при "омикроне" избыточные ограничения не имеют смысла
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 в Кузбасской клинической больнице имени М. Подгорбунского в Кемерово
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 в Кузбасской клинической больнице имени М. Подгорбунского в Кемерово
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Опыт других стран показывает, что при штамме коронавируса "омикрон" избыточные ограничения не имеют смысла, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны", — отметил он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, вводить сейчас локдаун в стране нет необходимости, поскольку система научилась бороться с инфекцией. По его словам, такая мера была бы оправдана только в случае появления нового крайне опасного высокопатогенного варианта.
За сутки в России было выявлено 98 040 новых случаев COVID-19, умерли 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7 процента больше, чем накануне. По данным оперативного штаба, распространение "омикрона" фиксируется в 74 регионах России.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.