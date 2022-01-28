https://ria.ru/20220128/omikron-1769966164.html

Избыточные ограничения при "омикроне" не имеют смысла, заявил Песков

Избыточные ограничения при "омикроне" не имеют смысла, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022

Избыточные ограничения при "омикроне" не имеют смысла, заявил Песков

Опыт других стран показывает, что при штамме коронавируса "омикрон" избыточные ограничения не имеют смысла, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:05

2022-01-28T13:05

2022-01-28T15:33

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Опыт других стран показывает, что при штамме коронавируса "омикрон" избыточные ограничения не имеют смысла, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, вводить сейчас локдаун в стране нет необходимости, поскольку система научилась бороться с инфекцией. По его словам, такая мера была бы оправдана только в случае появления нового крайне опасного высокопатогенного варианта.За сутки в России было выявлено 98 040 новых случаев COVID-19, умерли 673 человека, госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7 процента больше, чем накануне. По данным оперативного штаба, распространение "омикрона" фиксируется в 74 регионах России.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220128/simptom-1769887865.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса