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Омикрон-штамм выявили в 74 российских регионах

Омикрон-штамм выявили в 74 российских регионах - РИА Новости, 28.01.2022

Омикрон-штамм выявили в 74 российских регионах

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:44

2022-01-28T11:44

2022-01-28T11:44

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 74 регионах страны", - говорится в сообщении.

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