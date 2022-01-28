https://ria.ru/20220128/omikron-1769910579.html
В Тверской области выявили 16 первых случаев омикрон-штамма
В Тверской области выявили 16 первых случаев омикрон-штамма - РИА Новости, 28.01.2022
В Тверской области выявили 16 первых случаев омикрон-штамма
Шестнадцать первых случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлены в Тверской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в ответ на запрос РИА... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:29
2022-01-28T09:29
2022-01-28T09:30
распространение коронавируса
общество
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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РЯЗАНЬ, 28 янв - РИА Новости. Шестнадцать первых случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлены в Тверской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в ответ на запрос РИА Новости.Уточняется, что все заболевшие изолированы, контактные лица протестированы, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тверской области.
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общество, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:29 28.01.2022 (обновлено: 09:30 28.01.2022)
В Тверской области выявили 16 первых случаев омикрон-штамма
В Тверской области выявили 16 первых случаев штамма коронавируса "омикрон"