https://ria.ru/20220128/omikron-1769908772.html

Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне"

Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне" - РИА Новости, 28.01.2022

Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне"

Стремиться к "естественной иммунизации" омикрон-штаммом не стоит, так как неизвестно, какие последствия будут у переболевших, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:18

2022-01-28T09:18

2022-01-28T12:50

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Стремиться к "естественной иммунизации" омикрон-штаммом не стоит, так как неизвестно, какие последствия будут у переболевших, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По словам специалиста, рост заболеваемости COVID-19 продолжится, и в ближайшие две недели будет очень тяжело.При этом Малышев призвал людей защищать себя и помнить о таких мерах, как ношение масок, ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, несмотря на то что все уже устали от этого.Накануне в России выявили 88,8 тысячи инфицированных, 26,5 тысячи из них — в Москве. При этом госпитализировали 12,8 тысячи человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769876558.html

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