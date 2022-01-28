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Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне"
Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне" - РИА Новости, 28.01.2022
Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне"
Стремиться к "естественной иммунизации" омикрон-штаммом не стоит, так как неизвестно, какие последствия будут у переболевших, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:18
2022-01-28T09:18
2022-01-28T12:50
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Стремиться к "естественной иммунизации" омикрон-штаммом не стоит, так как неизвестно, какие последствия будут у переболевших, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По словам специалиста, рост заболеваемости COVID-19 продолжится, и в ближайшие две недели будет очень тяжело.При этом Малышев призвал людей защищать себя и помнить о таких мерах, как ношение масок, ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, несмотря на то что все уже устали от этого.Накануне в России выявили 88,8 тысячи инфицированных, 26,5 тысячи из них — в Москве. При этом госпитализировали 12,8 тысячи человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
09:18 28.01.2022 (обновлено: 12:50 28.01.2022)
Врач призвал не стремиться к естественной иммунизации при "омикроне"
Врач Малышев: в случае с омикрон-штаммом не стоит стремиться к "естественной иммунизации"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Стремиться к "естественной иммунизации" омикрон-штаммом не стоит, так как неизвестно, какие последствия будут у переболевших, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Говорят, мол, давайте переболеем — и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с "омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация — это не тот идеал, к которому надо стремиться", — сказал он.
По словам специалиста, рост заболеваемости COVID-19 продолжится, и в ближайшие две недели будет очень тяжело.
При этом Малышев
призвал людей защищать себя и помнить о таких мерах, как ношение масок, ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, несмотря на то что все уже устали от этого.
Накануне в России выявили 88,8 тысячи инфицированных, 26,5 тысячи из них — в Москве. При этом госпитализировали 12,8 тысячи человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.