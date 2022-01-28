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В ДНР заявили об обстреле Украиной населенного пункта

В ДНР заявили об обстреле Украиной населенного пункта - РИА Новости, 28.01.2022

В ДНР заявили об обстреле Украиной населенного пункта

Украинские силовики в пятницу обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт в самопровозглашенной Донецкой народной республике, повреждения получили два... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:46

2022-01-28T16:46

2022-01-28T16:46

в мире

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт в самопровозглашенной Донецкой народной республике, повреждения получили два дома, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела зафиксированы повреждения остекления и газового счетчика. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

украина

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр