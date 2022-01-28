https://ria.ru/20220128/obsledovanie-1770066211.html

Пациентов медцентра в Петербурге, где погибли трое, попросили обследоваться

Пациентов медцентра в Петербурге, где погибли трое, попросили обследоваться - РИА Новости, 28.01.2022

Пациентов медцентра в Петербурге, где погибли трое, попросили обследоваться

Пациентов, которые проходили рентгеноскопию в медицинском центре, где три человека скончались после диагностики, просят пройти дополнительное обследование,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:56

2022-01-28T19:56

2022-01-28T20:46

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Пациентов, которые проходили рентгеноскопию в медицинском центре, где три человека скончались после диагностики, просят пройти дополнительное обследование, сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.По данным источников РИА Новости, после обследования желудка в городском консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации, врачи выявили у них отравление барием. Росздравнадзор организовал проверку, приостановив использование препарата, который применялся при обследовании. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов."Следствием установлено, что в городском консультативно-диагностическом центре №1 для проведения рентгеноскопических исследований использовалось вещество, не разрешенное к медицинскому применению. Комитет по здравоохранению потребовал от всех медицинских организаций, в которых проводятся подобные исследования, не допускать использования (подобных) веществ", - добавил глава ведомства.Как информирует комитет по здравоохранению, власти оказывают всю необходимую помощь следственным органам. СК возбудил дело по статье причинение смерти по неосторожности. Позже в СК сообщили, в уголовное дело о гибели трех пациентов добавлена статья об оказании небезопасных услуг. В настоящее время по уголовному делу, возбужденному после трагедии, проходит один подозреваемый - главврач медцентра, он задержан.Следствие ходатайствует об аресте главного врача клиники в Петербурге, где скончались пациенты после диагностического исследования желудка, сообщает объединенная пресс-служба судов города."В Октябрьский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Попова", - говорится в сообщении.Отмечается, что с избранием меры вышла заминка: самого Попова доставили в Выборгский районный суд."Ждем развития событий", - прокомментировали в пресс-службе судов.Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

https://ria.ru/20220107/otvetstvennost-1766815841.html

https://ria.ru/20220119/klinika-1768644094.html

https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество