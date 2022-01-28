https://ria.ru/20220128/netflix-1770019989.html

Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой

Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой - РИА Новости, 28.01.2022

Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой

Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой Ноны Гаприндашвили по поводу клеветы в сериале "Ход королевы". Об этом сообщает... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:16

2022-01-28T19:16

2022-01-28T19:16

культура

новости культуры

netflix

шахматы

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584252936_0:0:895:504_1920x0_80_0_0_e1758bd3f90cedd18be746ff88b1d102.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой Ноны Гаприндашвили по поводу клеветы в сериале "Ход королевы". Об этом сообщает Deadline. Стриминговый сервис хотел, чтобы иск спортсменки был отклонен. "Netflix не ссылается, и суду неизвестно о каких-либо случаях, исключающих иски о клевете за изображение реальных людей в художественных работах. То, что сериал — вымышленное произведение, не освобождает Netflix от ответственности за клевету, если все элементы таковой так или иначе присутствуют", — говорится в постановлении судьи Вирджинии Филлипс. О том, что шахматистка подала в суд на Netflix, стало известно в сентябре 2021 года. Она потребовала от платформы пять миллионов долларов в качестве компенсации за клевету. Причиной спора стал проект "Ход королевы". События в одном из эпизодов происходят в 1968 году, там утверждается, что Гаприндашвили не играла с представителями противоположного пола. Однако к тому времени она выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее партнеров были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль."Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях спортсменки, для того чтобы "раздуть драму", создав впечатление, будто бы вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам, в том числе Гаприндашвили", — заявляли юристы. Премьера "Хода королевы" прошла 23 октября 2020-го года. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Главная героиня шоу — сирота, которая научилась играть в шахматы в приюте и стремительно добилась звездного статуса на международной арене. Девушка выигрывала один турнир за другим, но ее личная жизнь не складывалась и у нее были проблемы с алкоголем. Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".

https://rsport.ria.ru/20190601/1555160803.html

https://ria.ru/20210920/serial-1750892750.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, netflix, шахматы, кино и сериалы