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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210917/shakhmaty-1750493711.html
Советская шахматистка подала в суд на создателей "Хода королевы"
Советская шахматистка подала в суд на создателей "Хода королевы" - РИА Новости, 17.09.2021
Советская шахматистка подала в суд на создателей "Хода королевы"
Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на создателей сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit), сообщает Deadline. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:51
2021-09-17T13:28
культура
новости культуры
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борис спасский
вишванатан ананд
кино и сериалы
шахматы
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на создателей сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit), сообщает Deadline. Она потребовала от Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов. События в одном из эпизодов разворачиваются в 1968 году, там утверждается, что Гаприндашвили не играла с представителями противоположного пола. Однако к тому времени она выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее портовиков были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль."Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях спортсменки, для того чтобы "раздуть драму", создав впечатление, будто бы вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам, в том числе Гаприндашвили. Таким образом, история, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную. Ту, которая стала первопроходцем и на самом деле победила мужчин в матчах мирового уровня", — заявили юристы.Neflix считает претензии спортсменки необоснованными.Премьера сериала "Ход королевы" состоялась 23 октября 2020 года. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Проект стал самым популярным на стриминговом гиганте. Главная героиня шоу — сирота, которая освоила шахматы в приюте и быстро добилась звездного статуса на международной арене. Ее образ воплотила Аня Тейлор-Джой.Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".
https://rsport.ria.ru/20190601/1555160803.html
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новости культуры, netflix, борис спасский, вишванатан ананд, кино и сериалы, шахматы, калифорния
12:51 17.09.2021 (обновлено: 13:28 17.09.2021)
 

Советская шахматистка подала в суд на создателей "Хода королевы"

© Фото : Netflix 2020Сериал "Ход королевы"
Сериал Ход королевы - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Netflix 2020
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на создателей сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit), сообщает Deadline.
Она потребовала от Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов.
© РИА Новости / Сааков / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сааков
Перейти в фотобанк
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
События в одном из эпизодов разворачиваются в 1968 году, там утверждается, что Гаприндашвили не играла с представителями противоположного пола. Однако к тому времени она выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее портовиков были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.
"Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях спортсменки, для того чтобы "раздуть драму", создав впечатление, будто бы вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам, в том числе Гаприндашвили. Таким образом, история, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную. Ту, которая стала первопроходцем и на самом деле победила мужчин в матчах мирового уровня", — заявили юристы.
Neflix считает претензии спортсменки необоснованными.
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Нона Гаприндашвили: когда была чемпионкой мира, в честь меня называли детей
Премьера сериала "Ход королевы" состоялась 23 октября 2020 года. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Проект стал самым популярным на стриминговом гиганте.
Главная героиня шоу — сирота, которая освоила шахматы в приюте и быстро добилась звездного статуса на международной арене. Ее образ воплотила Аня Тейлор-Джой.
Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".
Кадр из сериала Ход королевы
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КультураНовости культурыNetflixБорис СпасскийВишванатан АнандКино и сериалыШахматыКалифорния
 
 
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