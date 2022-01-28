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Лавров назвал обвинения в адрес России из-за Навального безосновательными
Лавров назвал обвинения в адрес России из-за Навального безосновательными - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров назвал обвинения в адрес России из-за Навального безосновательными
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "склоняется к тому", что у Запада нет никаких оснований обвинять РФ в инциденте с якобы отравлением блогера Алексея... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:29
2022-01-28T12:44
россия
в мире
германия
алексей навальный
сергей лавров
госпитализация алексея навального
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "склоняется к тому", что у Запада нет никаких оснований обвинять РФ в инциденте с якобы отравлением блогера Алексея Навального."Пока я склоняюсь к тому, что у Запада никаких оснований не существует нас обвинять, и все это затеяно с целью провокации", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".Он отметил, что спецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным, и также за день немцы обратились в ОЗХО в Гаагу с просьбой оказать содействие в расследовании. "Там много интересного", - добавил Лавров.Кроме того, глава МИД отметил, что Навального в немецкой больнице посещали сотрудники американской разведки. "Адвокат Навального обвиняет (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие - ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал", - заявил Лавров.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757353404.html
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россия, в мире, германия, алексей навальный, сергей лавров, госпитализация алексея навального
12:29 28.01.2022 (обновлено: 12:44 28.01.2022)
 
Лавров назвал обвинения в адрес России из-за Навального безосновательными

Глава МИД Лавров: у Запада нет оснований обвинять Россию в инциденте с Навальным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПортрет Алексея Навального у здания клиники "Шарите" в Берлине
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Портрет Алексея Навального у здания клиники "Шарите" в Берлине
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "склоняется к тому", что у Запада нет никаких оснований обвинять РФ в инциденте с якобы отравлением блогера Алексея Навального.
"Пока я склоняюсь к тому, что у Запада никаких оснований не существует нас обвинять, и все это затеяно с целью провокации", - заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
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Он отметил, что спецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным, и также за день немцы обратились в ОЗХО в Гаагу с просьбой оказать содействие в расследовании. "Там много интересного", - добавил Лавров.
Кроме того, глава МИД отметил, что Навального в немецкой больнице посещали сотрудники американской разведки. "Адвокат Навального обвиняет (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие - ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал", - заявил Лавров.
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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