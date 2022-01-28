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Генсек НАТО заявил, что альянс обеспокоен сближением России и Китая
Генсек НАТО заявил, что альянс обеспокоен сближением России и Китая - РИА Новости, 28.01.2022
Генсек НАТО заявил, что альянс обеспокоен сближением России и Китая
НАТО обеспокоена политическим, военным сближением России и Китая, считает, что эти страны "не разделяют ценностей" Запада, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:41
2022-01-28T18:41
в мире
йенс столтенберг
оон
китай
нато
сергей лавров
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. НАТО обеспокоена политическим, военным сближением России и Китая, считает, что эти страны "не разделяют ценностей" Запада, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Китай заявлял, что Москва и Пекин будут делать все, чтобы российско-китайские отношения были в безопасности и не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств. По словам Лаврова, вести дела в мире путём ультиматумов, санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, нельзя."Мы наблюдаем сближение России и Китая, они проводят совместные учения, вместе выступают в Совете Безопасности ООН… Это, конечно, добавляет беспокойство", - сказал Столтнеберг, выступая на онлайн-конференции.По словам генсека, Россия и Китай "не разделяют ценности стран НАТО, такие как демократия, верховенство права, миропорядок, построенный на правилах". "Это является предметом озабоченности, обе страны сближаются политически и в военной сфере", - добавил он.Столтенберг уверен, что такая ситуация "делает единство в НАТО еще более важным".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220128/ozabochennosti-1770017854.html
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в мире, йенс столтенберг, оон, китай, нато, сергей лавров, россия
18:41 28.01.2022
 
Генсек НАТО заявил, что альянс обеспокоен сближением России и Китая

Генсек НАТО Столтенберг: альянс обеспокоен сближением России и Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. НАТО обеспокоена политическим, военным сближением России и Китая, считает, что эти страны "не разделяют ценностей" Запада, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Китай заявлял, что Москва и Пекин будут делать все, чтобы российско-китайские отношения были в безопасности и не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств. По словам Лаврова, вести дела в мире путём ультиматумов, санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, нельзя.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
16:19
США и НАТО так и не учли принципиальные озабоченности России, заявил Путин
"Мы наблюдаем сближение России и Китая, они проводят совместные учения, вместе выступают в Совете Безопасности ООН… Это, конечно, добавляет беспокойство", - сказал Столтнеберг, выступая на онлайн-конференции.
По словам генсека, Россия и Китай "не разделяют ценности стран НАТО, такие как демократия, верховенство права, миропорядок, построенный на правилах". "Это является предметом озабоченности, обе страны сближаются политически и в военной сфере", - добавил он.
Столтенберг уверен, что такая ситуация "делает единство в НАТО еще более важным".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 21:37
Генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести войска из "трех стран"
 
В миреЙенс СтолтенбергООНКитайНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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