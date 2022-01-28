https://ria.ru/20220128/nato-1770049151.html

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе - РИА Новости, 28.01.2022

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе

НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:17

2022-01-28T18:17

2022-01-28T18:43

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йенс столтенберг

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.В то же время он отметил возможность переброски солдат НАТО на "восточные фланги" альянса. "Чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшены на восточные части НАТО, на территории членов нашей организации", - заявил Столтенберг."Мы готовы ко всем возможностям. Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение, лучший сценарий, но мы также готовы к худшему - к новому вооруженном конфликту, к тому что Россия вновь будет использовать военные силы против Украины", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1770048793.html

европа

украина

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в мире, европа, нато, украина, сша, йенс столтенберг, россия