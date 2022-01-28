https://ria.ru/20220128/nato-1770048238.html

НАТО не будет заставлять страны присоединяться, заявил Столтенберг

НАТО не будет заставлять страны присоединяться, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.01.2022

НАТО не будет заставлять страны присоединяться, заявил Столтенберг

НАТО не будет "заставлять" страны становиться членами альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:13

2022-01-28T18:13

2022-01-28T18:31

в мире

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. НАТО не будет "заставлять" страны становиться членами альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Двери НАТО открыты, но НАТО никогда не вынуждало никакую из стран проходить через эти двери. Мы ожидаем свободных, демократических, независимых решений, принятых независимыми странами. И мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО, но мы будем уважать суверенные решения этих стран", - сказал Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220115/nato-1768007525.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769660880.html

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в мире, нато, йенс столтенберг