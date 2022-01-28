https://ria.ru/20220128/napitki-1769741282.html

Эксперты составили рейтинг национальных напитков России

Эксперты составили рейтинг национальных напитков России - РИА Новости, 28.01.2022

Эксперты составили рейтинг национальных напитков России

Эксперты составили рейтинг напитков, которые, по мнению россиян, могут ассоциироваться с национальной идентичностью, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:56

2022-01-28T00:56

2022-01-28T00:56

туризм

ставропольский край

краснодарский край

республика крым

республика алтай

республика мордовия

карачаево-черкесская республика (кчр)

новости - туризм

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг напитков, которые, по мнению россиян, могут ассоциироваться с национальной идентичностью, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных (68 процентов) проголосовали за иван-чай, или кипрей.Второе место с заметным отставанием поделили поза из Мордовии (слабоалкогольный напиток наподобие кваса) и башкирский кумыс. Они набрали по семь процентов голосов.Также респонденты отметили нарзаны в Ставропольском крае, айран в Карачаево-Черкессии, свекольный квас на Кубани, быыппах в Якутии (кисломолочный напиток), соленый чай с маслом в Бурятии, пшеничную бузу в Крыму (сладкий слабоалкогольный из ферментированных злаков) и чегень на Алтае (алкогольный из молока).

https://ria.ru/20220123/retsepty-1768884412.html

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