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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220128/napitki-1769741282.html
Эксперты составили рейтинг национальных напитков России
Эксперты составили рейтинг национальных напитков России - РИА Новости, 28.01.2022
Эксперты составили рейтинг национальных напитков России
Эксперты составили рейтинг напитков, которые, по мнению россиян, могут ассоциироваться с национальной идентичностью, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T00:56
2022-01-28T00:56
туризм
ставропольский край
краснодарский край
республика крым
республика алтай
республика мордовия
карачаево-черкесская республика (кчр)
новости - туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг напитков, которые, по мнению россиян, могут ассоциироваться с национальной идентичностью, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных (68 процентов) проголосовали за иван-чай, или кипрей.Второе место с заметным отставанием поделили поза из Мордовии (слабоалкогольный напиток наподобие кваса) и башкирский кумыс. Они набрали по семь процентов голосов.Также респонденты отметили нарзаны в Ставропольском крае, айран в Карачаево-Черкессии, свекольный квас на Кубани, быыппах в Якутии (кисломолочный напиток), соленый чай с маслом в Бурятии, пшеничную бузу в Крыму (сладкий слабоалкогольный из ферментированных злаков) и чегень на Алтае (алкогольный из молока).
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ставропольский край, краснодарский край, республика крым, республика алтай, республика мордовия, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм, республика башкортостан, туризм, республика бурятия, россия, республика саха (якутия)
00:56 28.01.2022
 
Эксперты составили рейтинг национальных напитков России

Опрос Tvil.ru: иван-чай, поза и кумыс названы национальными напитками России

© Depositphotos / rezkrrИван-чай
Иван-чай - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / rezkrr
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг напитков, которые, по мнению россиян, могут ассоциироваться с национальной идентичностью, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Большинство опрошенных (68 процентов) проголосовали за иван-чай, или кипрей.
Второе место с заметным отставанием поделили поза из Мордовии (слабоалкогольный напиток наподобие кваса) и башкирский кумыс. Они набрали по семь процентов голосов.
Также респонденты отметили нарзаны в Ставропольском крае, айран в Карачаево-Черкессии, свекольный квас на Кубани, быыппах в Якутии (кисломолочный напиток), соленый чай с маслом в Бурятии, пшеничную бузу в Крыму (сладкий слабоалкогольный из ферментированных злаков) и чегень на Алтае (алкогольный из молока).
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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