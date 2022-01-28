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Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения
Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:14
2022-01-28T13:00
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и проводить большую работу по выявлению опасных группировок.В интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ он напомнил, что после случаев нападений на учебные заведения в России были приняты меры по ужесточению контроля за оружием, в том числе увеличен возрастной ценз для его покупки. Но проблему нужно решать и другим путем, отметил Медведев."Но это не единственная мера, это очевидно абсолютно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер", - подытожил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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общество, дмитрий медведев, россия
08:14 28.01.2022 (обновлено: 13:00 28.01.2022)
 
Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения

Медведев о нападениях на учебные заведения: важна работа по выявлению опасных группировок

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа после нападения
Сотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа после нападения - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Сотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа после нападения. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и проводить большую работу по выявлению опасных группировок.
В интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ он напомнил, что после случаев нападений на учебные заведения в России были приняты меры по ужесточению контроля за оружием, в том числе увеличен возрастной ценз для его покупки. Но проблему нужно решать и другим путем, отметил Медведев.
"Но это не единственная мера, это очевидно абсолютно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер", - подытожил Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Сотрудник кинологической службы полиции возле школы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 18:41
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
 
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