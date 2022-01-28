08:14 28.01.2022 (обновлено: 13:00 28.01.2022)
Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения
Медведев о нападениях на учебные заведения: важна работа по выявлению опасных группировок
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа после нападения
Сотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа после нападения. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и проводить большую работу по выявлению опасных группировок.
В интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ он напомнил, что после случаев нападений на учебные заведения в России были приняты меры по ужесточению контроля за оружием, в том числе увеличен возрастной ценз для его покупки. Но проблему нужно решать и другим путем, отметил Медведев.
"Но это не единственная мера, это очевидно абсолютно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер", - подытожил Медведев.