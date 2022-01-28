https://ria.ru/20220128/napadeniya-1769904397.html

Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения

Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал, как бороться с нападениями на учебные заведения

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:14

2022-01-28T08:14

2022-01-28T13:00

общество

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и проводить большую работу по выявлению опасных группировок.В интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ он напомнил, что после случаев нападений на учебные заведения в России были приняты меры по ужесточению контроля за оружием, в том числе увеличен возрастной ценз для его покупки. Но проблему нужно решать и другим путем, отметил Медведев."Но это не единственная мера, это очевидно абсолютно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер", - подытожил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220127/napadeniya-1769850367.html

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общество, дмитрий медведев, россия