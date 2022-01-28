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Транспортный налог уберут для семей с детьми-инвалидами в Подмосковье
Транспортный налог уберут для семей с детьми-инвалидами в Подмосковье - РИА Новости, 28.01.2022
Транспортный налог уберут для семей с детьми-инвалидами в Подмосковье
В Московской области планируют убрать транспортный налог для семей с детьми-инвалидами, сообщили в телеграм-канале региональной Думы. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:08
2022-01-28T13:08
2022-01-28T13:07
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Московской области планируют убрать транспортный налог для семей с детьми-инвалидами, сообщили в телеграм-канале региональной Думы."Теперь мы освободим одного из родителей или опекунов, которые воспитывают ребенка-инвалида, от транспортного налога. Знаю, что эта мера востребована и необходима", - приводятся слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.Помимо этого, в регионе уже действуют льготы на транспортный налог для инвалидов с детства и многодетных семей. Однако запланированные льготы не будут распространяться на дорогие авто - только на те, где мощность не превышает 250 лошадиных сил. Предполагается, что сэкономить получится у трёх тысяч семей, добавили в сообщении.
https://ria.ru/20210622/posobiya-1738129944.html
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума